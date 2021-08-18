Основной вклад в сдерживание инфляции в большинстве регионов РФ внесло снижение темпов роста цен на овощи и фрукты, свидетельствуют опубликованные на сайте Банка России информационно-аналитические материалы . При этом практически повсеместно отмечалось повышение цен на непродовольственные товары.

По данным регулятора, годовая инфляция в июле находилась в диапазоне от 4,5% в Чукотском автономном округе до 9,1% в Республике Дагестан. При этом ее динамика была разнонаправленной. Количество регионов с ускорением и замедлением инфляции было почти равным. В целом по России инфляция замедлилась на 0,04 процентного пункта, до 6,46%.

«Замедление роста цен на продукты питания в большинстве регионов вызвано снижением темпов удорожания овощей и фруктов. Это стало возможным благодаря более богатому новому урожаю отечественных грунтовых овощей, увеличению объемов производства тепличных помидоров и огурцов, а также импорта фруктов. В ряде регионов нормализация эпизоотической ситуации способствовала замедлению роста цен на яйца и мясо кур», — поясняют аналитики.

Годовые темпы повышения цен на непродовольственные товары в июле, напротив, продолжили расти в абсолютном большинстве регионов. Особенно быстро цены увеличивались на строительные материалы, мебель и легковые автомобили под влиянием расширения спроса. Это сопровождалось переносом в цены издержек производителей, связанных с повышением темпа роста мировых цен на металлы, древесину, а также продукцию их обработки.

Годовые темпы роста цен на услуги в основном повышались при сохранении значительной разнородности, отмечает ЦБ. Растущая динамика в ряде регионов связана с увеличением цен на коммунальные услуги из-за эффекта низкой базы. Годом ранее индексация тарифов переносилась на другие месяцы. Сдерживало рост цен на услуги в целом по стране снижение стоимости путевок в Турцию.

Менее всего инфляция ускорилась в районах Северного Кавказа, где традиционно сильнее влияние общестрановых факторов, связанных с ростом цен на продовольствие: там оно занимает большую долю потребительской корзины.

Самое заметное ускорение инфляции наблюдалось в регионах Сибири за счет увеличения темпов роста цен на непродовольственные товары и услуги: строительные материалы, легковые автомобили, авиабилеты.