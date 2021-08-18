Банк «Траст» просит принять обеспечительные меры в виде ареста имущества основателя финансовой группы «Открытие» Вадима Беляева в рамках дела о взыскании с него около 156,6 млрд рублей убытков, следует из опубликованного в среду определения Арбитражного суда Москвы, а также подтвердили РИА Новости в пресс-службе «Траста».



Суд назначил рассмотрение ходатайства истца на 31 августа. Кроме того, суд принял иск к производству и назначил предварительные слушания по делу на 27 сентября. Третьими лицами к процессу привлечены банк «Открытие», Центробанк и ООО «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора».

Основания исковых требований в материалах суда пока не сообщаются. Однако известно, что возглавляемый Беляевым «Открытие Холдинг» проводил санацию банка «Траст» с 2015 по 2017 год.

В пресс-службе «Траста», комментируя предъявление иска, ранее сообщили РИА Новости, что он «является частью стратегии банка по возврату средств, выведенных бывшим бенефициаром Вадимом Беляевым из банков «Траст» и «Открытие», и учитывает позицию ответчика о необходимости разрешения спора о его виновности в судах Российской Федерации».

«Открытие» и «Траст», который получил от него ряд проблемных активов, в августе 2020 года подали иск к Беляеву в Верховный суд штата Нью-Йорк, по нынешнему месту жительства Беляева. В иске, размещенном на сайте суда, говорится, что он заявлен «о взыскании активов на сотни миллионов долларов, которые были присвоены в результате крупномасштабного мошенничества и реализации противоправной схемы, что произошло перед крахом одного из крупнейших частных коммерческих банков России».

Беляев уже является одним из шести солидарных ответчиков по иску Банка России о взыскании в пользу банка «Открытие» более 289,5 млрд рублей убытков, причиненных мерами по его оздоровлению. Иск ЦБ удовлетворили три судебные инстанции. Это рекордное в России взыскание убытков с контролирующих лиц банков.

«Открытие» стал первым крупным банком, который попал под санацию через ФКБС, созданный ЦБ. Это произошло в конце августа 2017 года. Санация завершилась в июле 2019 года.