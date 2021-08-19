За семь месяцев 2021 года по сравнению с тем же периодом 2020-го в России почти на 10% выросло количество экономических преступлений, пишут «Известия». Всего было совершено более 78 тыс. таких преступлений, следует из данных МВД. Чаще всего они совершались в Москве (8 811), Московской области (3 030), Краснодарском крае (2 859), Санкт-Петербурге (2 550) и Самарской области (2 461).
Согласно данным Генпрокуратуры, за первые шесть месяцев 2021 года совершено 70 432 экономических преступления, причем свыше четверти из них — в крупном и особо крупном размере. А общий материальный ущерб (расчет на досудебной стадии) от них за эти полгода превысил 142,6 млрд рублей.
Мошенники совершенствуют механизмы отъема денег у населения и возможности оставаться при этом безнаказанными, сообщила партнер «Легес-Бюро», член Ассоциации юристов России Татьяна Завьялова. По ее словам, в отношении физических лиц достаточно распространены, в частности, фальшивые звонки от банков. Также популярны все виды преступлений, связанные с криптовалютой и ее обналичкой. Много случаев, когда сотрудники компании приходят на работу, включают компьютер, а все файлы зашифрованы. Люди получают письма от «доброжелателей», которые предлагают разблокировать файлы, если компания переведет некую сумму биткоинами на определенный счет.
Этим же законопроектом министерство предлагает ужесточить ответственность за преступления, связанные с коммерческой, налоговой или банковской тайной.
По данным МВД, в январе — июне 2021 года IT-преступлений было совершено на 20,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На компьютерную преступность приходится свыше четверти (26,5%) всех преступлений.
В Генпрокуратуре отметили рост числа коррупционных преступлений: в первой половине 2021-го их оказалось на 18,9% больше, чем было в январе — июне прошлого года. Около половины коррупционных дел приходится на взяточничество, в каждом третьем случае размер взятки не превышает 10 тыс. рублей. Больше всего таких «мелких» взяток берут в Пермском (205) и Ставропольском (152) краях, а также в Санкт-Петербурге (128).
МВД России на фоне роста киберпреступности заинтересовано в создании единой базы по киберпреступлениям, в которую войдут данные Центробанка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре ведомства в ответ на соответствующий запрос агентства.