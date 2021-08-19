За семь месяцев 2021 года по сравнению с тем же периодом 2020-го в России почти на 10% выросло количество экономических преступлений, пишут «Известия» . Всего было совершено более 78 тыс. таких преступлений, следует из данных МВД. Чаще всего они совершались в Москве (8 811), Московской области (3 030), Краснодарском крае (2 859), Санкт-Петербурге (2 550) и Самарской области (2 461).

Согласно данным Генпрокуратуры, за первые шесть месяцев 2021 года совершено 70 432 экономических преступления, причем свыше четверти из них — в крупном и особо крупном размере. А общий материальный ущерб (расчет на досудебной стадии) от них за эти полгода превысил 142,6 млрд рублей.

Мошенники совершенствуют механизмы отъема денег у населения и возможности оставаться при этом безнаказанными, сообщила партнер «Легес-Бюро», член Ассоциации юристов России Татьяна Завьялова. По ее словам, в отношении физических лиц достаточно распространены, в частности, фальшивые звонки от банков. Также популярны все виды преступлений, связанные с криптовалютой и ее обналичкой. Много случаев, когда сотрудники компании приходят на работу, включают компьютер, а все файлы зашифрованы. Люди получают письма от «доброжелателей», которые предлагают разблокировать файлы, если компания переведет некую сумму биткоинами на определенный счет.

МВД предложило ввести уголовную ответственность за преступления с электронной подписью Этим же законопроектом министерство предлагает ужесточить ответственность за преступления, связанные с коммерческой, налоговой или банковской тайной.

По данным МВД, в январе — июне 2021 года IT-преступлений было совершено на 20,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На компьютерную преступность приходится свыше четверти (26,5%) всех преступлений.

В Генпрокуратуре отметили рост числа коррупционных преступлений: в первой половине 2021-го их оказалось на 18,9% больше, чем было в январе — июне прошлого года. Около половины коррупционных дел приходится на взяточничество, в каждом третьем случае размер взятки не превышает 10 тыс. рублей. Больше всего таких «мелких» взяток берут в Пермском (205) и Ставропольском (152) краях, а также в Санкт-Петербурге (128).