Ломбарды предлагают ЦБ изменить подходы к расчету для них полной стоимости кредита (ПСК), пишет «Коммерсант» . Частые обновления методики приводят к сокращению показателя, в результате снижается маржинальность бизнеса на фоне роста регуляторных требований и затрудняется долгосрочное финансовое планирование. Это приводит к переходу части игроков в серую зону.

ПСК для ломбардов рассчитывается регулятором и корректируется ежеквартально. С 2014 года, когда ЦБ начал регулировать деятельность ломбардов, он снизился почти в полтора раза, пояснил основатель ломбарда «Корона» Вадим Клемцов. По словам гендиректора сети ломбардов «Фианит» Станислава Боронина, хотя ПСК на IV квартал впервые за семь лет выросла для ломбардов на 10 п. п., это лишь исключение, подтверждающее общий тренд. В подобных условиях отрасль не может строить долгосрочные стратегии и финансовые планы, считают участники рынка. С введением нового реестра ЦБ рынок уже покинула примерно 1 тыс. компаний, дальнейшее неизбежное снижение ПСК приведет к ускорению процесса, прогнозируют эксперты.

ЦБ готовится создать единую площадку для реализации ломбардами залогов Создание площадки в форме аукциона, скорее всего, приведет к снижению доходности ломбардного бизнеса и к уходу с этого рынка многих официальных ломбардов, но повысит прозрачность сегмента, считают эксперты.

Боронин на совещании в ЦБ предложил по аналогии с МФО выделить категории ПСК в зависимости от суммы займа: до 50 тыс., 50–100 тыс. и от 100 тыс. рублей. Также речь идет об изменении методики расчета показателя — не по 100 крупнейшим ломбардам, а по трети всех участников рынка (сейчас в реестре ЦБ более 2,2 тыс. ломбардов). Такой подход позволит избежать демпинга, который зачастую могут себе позволить крупнейшие игроки, пояснил Боронин.

В ЦБ заявили, что предложения участников рынка требуют дополнительного исследования и обсуждения.

Как отметила руководитель проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» Евгения Лазарева, самая серьезная угроза для потребителя — это теневой рынок. Необходимо внимательно следить за соблюдением баланса интересов участников отрасли, чтобы «обеспечить защиту легального рынка». Только на нем можно говорить об инструментах защиты прав потребителей, считает эксперт.