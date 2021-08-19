Проект Московской биржи по торговле валютой мелкими лотами (от 1 доллара или 1 евро), рассчитанный прежде всего на частных инвесторов, пока остается невостребованным, пишет «Коммерсант» . По данным Московской биржи, с момента старта 26 апреля по июль 2021 года объем торгов малыми валютными лотами составил лишь 737 тыс. долларов, при условии, что было совершено более 5 тыс. сделок клиентами 34 профучастников.

Как заявили на Московской бирже, «режим торгов мелкими лотами создан для удобства работы клиентов банков и брокеров при конвертации дробных сумм». При этом «его параметры были согласованы с участниками рынка, и сервис успешно работает». Однако сравнение с валютным рынком выглядит явно не в пользу сервиса. Для сравнения: среднедневной объем торгов на валютном рынке биржи в июле составил 15,8 млрд долларов. Кроме того, ежедневно в валютной секции заключается на порядок больше сделок, чем малыми лотами за три месяца.

Доля физических лиц на валютном спот-рынке по итогам июля 2021 года составила 12%. Этот результат меньше, чем на торгах акциями (36%), но достаточно существенный, учитывая, что валютный рынок Московской биржи традиционно был банковским. Эту долю физические лица на валютном рынке нарастили еще в прошлом году, и в текущем она не изменялась.

Основной причиной отсутствия заметного спроса на торговлю малыми лотами стало то, что сами профучастники не спешат давать клиентам доступ к этому сервису. Дело в том, что ряд крупных банков уже давно ввели внутри себя интернализацию по валюте. Этот механизм позволяет сводить заявки клиентов внутри банка. В результате клиенты могут получать лучшие условия сделки, а участники рынка зарабатывают на спреде и экономят на закрытии позиций на внешнем рынке. Поэтому в большинстве случаев сделки, которые розничные инвесторы совершают в мобильных приложениях по покупке или продаже валюты, на биржу не выводятся, а совершаются (мэтчатся) внутри профучастника.

По мнению начальника отдела интернет-брокера по валютным сделкам «БКС Мир инвестиций» Никиты Силкина, решение биржи запустить такой сервис оказалось несколько запоздавшим, все крупные брокеры уже предоставляют клиенту этот сервис благодаря внутренним программным решениям.

Услуга торговли валютой от 1 доллара недоступна для клиентов, но в ближайшем будущем будет предоставлена, сообщили в СберБанке. В Альфа-Банке обещают запустить сервис биржевой торговли валютой от 1 доллара в мобильном приложении в течение нескольких недель. Руководитель управления развития клиентского сервиса «Финама» Дмитрий Леснов также сообщил, что брокер проводит внутреннее тестирование функционала и примерно в течение недели даст клиентам возможность совершать сделки с валютой на Московской бирже неполным лотом.