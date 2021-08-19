📰 У Минсельхоза и Росстата обнаружились еще одни расхождения в данных о посевных площадях, пишет «Российская газета» . По данным Росстата, площади под картофелем в этом году сократились на 5% по сравнению с предыдущим годом, овощей открытого грунта — на 2,2%. С учетом того, что в прошлом году площади под картофелем тоже были сокращены, а урожай картофеля и овощей «борщевого набора» из-за непогоды оказался ниже, это привело к серьезному росту цен. То есть уменьшение площадей в этом году теоретически может привести к аналогичным последствиям. Между тем у Минсельхоза более оптимистичная информация. По данным ведомства, в этом году посевная площадь под картофелем и овощами открытого грунта в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах сохранилась на уровне прошлого года и составила примерно 280 тыс. га и 190 тыс. га соответственно. Валовой сбор картофеля по этим категориям хозяйств прогнозируется на уровне 7,2 млн тонн, овощей открытого и защищенного грунта — 7 млн тонн. Это несколько больше, чем в прошлом году.



📰 Минсельхоз США спрогнозировал резкое снижение урожая пшеницы в России по сравнению с прошлым годом, пишут «Известия» . Возможно, американцы ориентировались на данные Росстата, которые впоследствии скорректировало российское сельскохозяйственное ведомство. Согласно цифрам, предоставленным российскими статистиками, площади под озимую пшеницу в этом году составили 15,6 млн га, что на 7,5% меньше, чем в прошлом. Как бы то ни было, урожай зерна в этом году будет далеко не рекордным (хотя и вполне приличным по меркам даже последних лет), и цены на пшеницу останутся высокими — не только из-за объемов производства в России. В прошлом году общий урожай составил 133,5 млн тонн, всего на 2 млн меньше, чем в рекордном 2017 году. Вывоз пшеницы по итогам сезона-2020/21 достиг 37,5 млн тонн, выше среднего показателя за последние пять лет. По оценкам ИКАР, показатели в этом году составят около 77 млн тонн пшеницы. Общий урожай зерна ожидается ниже 125 млн тонн. В то же время опрошенные эксперты считают, что из-за роста «плавающих» экспортных пошлин внутренние закупочные цены в нашей стране немного снизятся.

📰 До 70% российских семей отдают предпочтение индивидуальному жилью, пишут «Известия» со ссылкой на последние опросы, проведенные «ДОМ.РФ» совместно с ВЦИОМом. Так, значительная часть проживающих в квартирах (59%) хотела бы переехать в отдельные дома. Существенное влияние на предпочтения россиян оказали пандемия коронавируса и режим самоизоляции, а также переход на удаленный формат работы. При этом, по мнению экспертов, даже после смягчения ограничительных мер интерес к загородному жилью не должен снизиться. Аналитики отмечают, что сейчас выгоднее покупать отдельно земельный участок — хотя бы потому, что материалы и работа растут в цене, а вот земля, особенно в ликвидных локациях, будет только заканчиваться. Однако для дальнейшего развития спроса на данный тип недвижимости существуют серьезные ограничения. В первую очередь — низкое распространение ипотеки на индивидуальные дома (особенно на этапе строительства).



📰 Предложение Министерства энергетики РФ и Федеральной антимонопольной службы России временно увеличить объем продаж бензина и дизельного топлива на бирже должны способствовать сдерживанию цен, пишут «Известия» со ссылкой на мнение экспертов. Однако основная причина роста цен — высокий нетбэк, а не нехватка топлива, пояснили аналитики. Также есть мнение, что демпфирующий механизм не в полной мере может компенсировать такую разницу между нетбэком и биржевой ценой. Это связано с тем, что демпфер действует в России с 2019 года. Когда экспортная цена больше биржевой, государство доплачивает компаниям, чтобы они не отправляли на экспорт те объемы бензина, которые могли бы пойти на внутренний рынок. При этом если выплаты уже превысили акциз, то с бензина государство ничего не получит, пояснили эксперты, добавив, что формирование рыночной цены на топливо приведет к тому, что 88% сделок пройдут вне биржи. В итоге после поступления новых объемов предложения на биржу можно будет ждать временного снижения оптовой цены на топливо внутри страны до конца октября, подсчитали они.



📰 В понедельник унция золота подешевела на фьючерсной бирже COMEX до 1 770 долларов, притом что в начале года этот драгметалл стоил примерно 1 900 долларов за унцию, пишут «Известия» со ссылкой на аналитиков UBS Global Wealth Management, которые спрогнозировали обвал до 1 600 долларов за унцию и посоветовали владельцам таких активов либо избавляться от них, либо принять меры для ограничения рисков. Также они прогнозировали падение серебра с 24 долларов до 22 долларов. Однако почти все опрошенные эксперты считают, что лучше всего инвестировать в золото, так как оно всегда дорожает, когда инфляция идет вверх, а инфляция, в свою очередь, зависит от мировой экономики. При этом аналитики отметили, что редкие и сложные в реализации драгоценные металлы для выгодных инвестиций не подходят: если не брать в расчет золото и серебро, то инвестировать также можно в палладий и платину.



📰 Из-за пандемии коронавируса мировой рынок труда потерял 200 млн человек (3 процентных пункта) экономически активного населения, пишет «Коммерсант» со ссылкой на подсчеты аналитиков компании Boston Consulting Group. Согласно исследованию «Инвестиции в персонал», эти люди перестали работать как по своей воле, когда размер новых социальных пособий перегнал зарплату, так и вынужденно, когда потребовался уход за их родственниками и детьми. По мнению аналитиков, в результате этого сейчас компаниям придется повышать зарплатные предложения и совершенствовать условия труда, чтобы успешно конкурировать за соискателей. При этом в перспективе мировой рынок труда может оказаться рынком соискателя, а не работодателя. Эксперты отмечают, что российские соискатели, как и зарубежные, заинтересованы в гибридной занятости, при которой возможность работать из дома должна сочетаться с доступом в офис, где можно проводить встречи или работать два-три дня в неделю. Для молодых соискателей возможность удаленной занятости даже важнее наличия у компании благ соцпакета — программы медстрахования, фитнес-центра и автопарковки.

📰 МВД предложило упростить техосмотр, пишет «Коммерсант» со ссылкой на протокол недавнего совещания в Минэкономики, где обсуждалась дальнейшая реформа процедуры. Ведомство предлагает исключить из ТО проверку стеклоомывателей, уровня шума, замер загрязняющих веществ в выхлопе, наличие аптечки, огнетушителя, а также подтеков «рабочих жидкостей» из двигателя, мостов и коробки передач. Предлагаемые изменения, уверены в ведомстве, позволят сократить время ТО и уменьшат финансовую нагрузку на операторов — они смогут отказаться от части диагностического оборудования. Если такое решение будет принято, то обязательный техосмотр останется только для такси, автобусов и грузовиков. Параллельно обсуждаются варианты поддержки операторов, в частности упрощение требований к оборудованию и пересмотр тарифов на ТО. По мнению экспертов, часть проверок действительно не влияет напрямую на безопасность движения, например проверка наличия аптечки или огнетушителя. А для замера уровня шума на пункте ТО должен быть очень низкий фоновый шум, этого очень сложно добиться в производственном помещении, отметили они.