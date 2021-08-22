Почти три четверти россиян, имеющих детей школьного возраста, планируют потратить на их подготовку к школе в этом году не более 20 тыс. рублей. Большинство граждан отмечают рост расходов на эти цели, а 82% считают цены на школьные принадлежности и форму завышенными. Таковы результаты опроса, проведенного банком «Открытие» и страховой компанией «Росгосстрах Жизнь» к началу нового учебного года.

Выше всего этот процент в Сибири (91%) и на Дальнем Востоке (88%), ниже всего — в Москве и Московской области (75%). По мнению 16% россиян, цены на подготовку детей к школе являются справедливыми, 3% считают эти цены заниженными.

Согласно исследованию, 72% респондентов с детьми школьного возраста оценили свои расходы на подготовку новому учебному году в сумму не более 20 тыс. рублей. При этом 24% из них намерены уложиться в 10 тыс., 48% — в 10—20 тыс. 18% планируют потратить на эти цели от 20 тыс. до 30 тыс. рублей, 7% — 30—50 тыс. и 2% — свыше 50 тыс.

58% россиян заявили о росте цен на подготовку детей к школе по сравнению с прошлым годом из-за пандемии и высокой инфляции. Наибольший процент отметивших увеличение расходов — в Сибири (70%), наименьший — на Северном Кавказе (44%) и Урале (48%). Еще у 7% расходы на подготовку к учебному году уменьшились за год из-за падения доходов. 14% сообщили, что их расходы на эти цели не изменились, а 21% затруднились оценить изменения, поскольку еще не начинали готовить детей к школе.

Помимо стартовых затрат в начале учебного года родителей также ожидают традиционные школьные сборы. В качестве основных статей расходов на школу (можно было давать больше одного варианта ответа) россияне назвали сборы на школьные принадлежности и учебники (52%), мелкий ремонт в классе, его оборудование и обустройство (48%), подарки учителям, а также экскурсии и поездки (по 47%) и школьное питание (37%). Лишь 10% вообще не сдают деньги на школу.

При этом 47% россиян сдают в школу не более 1 тыс. рублей в месяц, 24% — 1—2 тыс., 17% — 2—3 тыс., 7% — 3—5 тыс. и 4% — свыше 5 тыс. рублей ежемесячно.

Несмотря на продолжающуюся пандемию COVID-19, почти две трети россиян выступают за учебный год в школах исключительно в очном режиме, поскольку «удаленка» резко ухудшает качество образования (64%).