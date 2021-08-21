Клиенты среднего и малого бизнеса ВТБ могут получить экспертное заключение по договорам с зарубежными партнерами в интернет-банке для бизнеса. Экспертизу проводят сотрудники банка с многолетним опытом работы в сфере валютного контроля и внешнеэкономической деятельности, сообщает пресс-служба банка.

«Сервис «Экспертиза контракта ВЭД» предполагает комплексную оценку договора на соответствие нормам российского валютного законодательства и экспертную поддержку сделок с использованием аккредитивов и банковских гарантий. Отправить документ на проверку клиенты могут в несколько кликов», — поясняется в релизе.

Специалисты банка проанализируют договор и пришлют свое заключение, а при необходимости дадут рекомендации по доработке.



«Новый сервис упростит эту задачу для предпринимателей — участников ВЭД, позволит им снизить регуляторные риски и сэкономить время на изучение нормативных документов. Высокая профессиональная экспертиза ВТБ гарантирует клиентам надежную поддержку. Эксперты банка подскажут, какие условия лучше включить в контракт, как выполнить требования валютного законодательства, а также помогут в планировании сделок с использованием аккредитивов и банковских гарантий», — отметила руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития — старший вице-президент ВТБ Юлия Копытова.

В числе прочего сообщается, что ВТБ предоставляет клиентам комплексные решения для ведения международного бизнеса: цифровой валютный контроль и консалтинг, международные расчеты в 127 валютах, покупку и продажу валюты в круглосуточном режиме.

