Лизинговая компания «Европлан» 17 августа закрыла книгу заявок на биржевые облигации серии 001Р-03. Спрос со стороны инвесторов более чем вдвое превысил первоначальный объем выпуска и составил 11 млрд рублей. В результате «Европлан» снизил ставку купона до нижней границы и удовлетворил больше инвесторов, увеличив совокупный объем выпуска с 5 млрд до 7 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
По облигациям 001Р-03 предусмотрена оферта через три с половиной года после размещения, окончательный срок погашения наступает через десять лет. Процентная ставка первого купона определена в размере 8,55% годовых, что соответствует доходности 8,73% годовых. Купонный период равен 182 дням.
Предварительная дата размещения на бирже — 20 августа.
Организаторами размещения выступают Альфа-Банк, «ВТБ Капитал», Московский Кредитный Банк, Совкомбанк, Тинькофф Банк. Агент по размещению — Совкомбанк.
Самые доходные облигации
|Название облигации, эмитент
|
Доходность
в год
|
Дата погашения
или оферты
|
Тинькофф Банк-001P-01R
Тинькофф Банк
|
13.01%
|
23.04.2021
погашение
|Купить
|
Онлайн Микрофинанс-БО-02
Онлайн Микрофинанс
|
11.82%
|
08.03.2022
погашение
|Купить
|
КарМани МФК-03-боб
КарМани МФК
|
11.76%
|
24.08.2021
погашение
|Купить
|
ТКБ-С4-об
ТКБ БАНК ПАО
|
11.03%
|
24.08.2021
погашение
|Купить
|
Мостотрест-7-об
Мостотрест
|
10.01%
|
12.07.2022
погашение
|Купить