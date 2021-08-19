Лизинговая компания «Европлан» 17 августа закрыла книгу заявок на биржевые облигации серии 001Р-03. Спрос со стороны инвесторов более чем вдвое превысил первоначальный объем выпуска и составил 11 млрд рублей. В результате «Европлан» снизил ставку купона до нижней границы и удовлетворил больше инвесторов, увеличив совокупный объем выпуска с 5 млрд до 7 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

По облигациям 001Р-03 предусмотрена оферта через три с половиной года после размещения, окончательный срок погашения наступает через десять лет. Процентная ставка первого купона определена в размере 8,55% годовых, что соответствует доходности 8,73% годовых. Купонный период равен 182 дням.

Предварительная дата размещения на бирже — 20 августа.



Организаторами размещения выступают Альфа-Банк, «ВТБ Капитал», Московский Кредитный Банк, Совкомбанк, Тинькофф Банк. Агент по размещению — Совкомбанк.