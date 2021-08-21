«ДОМ.РФ» разработал и запустил ипотечную программу для работников научных организаций, а также организаций высшего образования в наукоградах. По программе доступны сниженные на 0,7 п. п. ставки по основным ипотечным продуктам Банка ДОМ.РФ.



«В целях поддержки работников научных организаций создан специальный ипотечный продукт, который ориентирован на жителей 13 наукоградов, то есть более чем на 1,1 миллиона человек в общей сложности. Мы надеемся, что наши наработки в этом направлении станут основой для федеральной ипотечной программы для ученых», — отметил управляющий директор «ДОМ.РФ» Алексей Ниденс.

Особые условия касаются ипотеки на строящееся жилье, которая выдается по ставке от 6,6%, программы на готовое жилье от 8%, рефинансирования от 6,7%, ипотеки на готовый дом от 10,1% и кредитов на ИЖС от 7,9%. Стать участником программы «Ипотека для научных работников» можно, подав заявку в Банк ДОМ.РФ.

Минимальные ставки по ипотеке в Банке ДОМ.РФ доступны при предоставлении выписки о доходах из Пенсионного фонда РФ, которую можно заказать через сотрудника банка.