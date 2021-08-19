Залог, свойственный ипотеке и автокредитам, в целом повышает шансы на одобрение для заемщиков всех диапазонов значений персонального кредитного рейтинга (ПКР), говорится в исследовании НБКИ и СРО «МиР». Организации проанализировали влияние финансовой репутации на вероятность получения кредитных продуктов по итогам первого полугодия 2021 года. При росте запрашиваемой суммы кредита или займа влияние ПКР на вероятность одобрения существенно возрастает.

Также результаты исследования опровергают мнение об МФО как о кредиторах, выдающих займы «всем подряд». Заем может получить только каждый четвертый потребитель финансовых услуг (24%) с ПКР ниже 500. Доля одобрений даже в категории с наивысшим ПКР (701+) составляет 69%. Сравнивая со статистикой по потребкредитам в банках, видно, что в рамках двух указанных групп одобрение получают 18% и 54% заявок соответственно.

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, кредитное предложение на рынке есть для любого заемщика, сложность только в том, чтобы человек получил именно тот заем или кредит, который ему выгоден. Как отметила директор «МиР» Елена Стратьева, у банков и МФО схожая политика при оценке заемщиков. По мере добросовестного выполнения финансовых обязательств при повторных обращениях граждан к одному и тому же кредитору доля одобрений может кратно возрастать. Данные говорят о том, что кредиторы заинтересованы в повышении качества клиентской базы и лояльности заемщиков, пояснила Стратьева.