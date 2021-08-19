Банк ДОМ.РФ снизил минимальную ставку по льготной программе «Семейная ипотека» до 4,4%, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

В сообщении указано, что оформить ипотечный кредит по низкой ставке можно при покупке квартиры в домах, которые строятся на средства проектного финансирования от Банка ДОМ.РФ, а также при подтверждении дохода и занятости выпиской из Пенсионного фонда России или для зарплатных клиентов. В настоящий момент в программе участвуют 107 застройщиков в 40 регионах страны.

Льготная ставка фиксируется на весь срок ипотеки — до 30 лет. Максимальная сумма кредита составляет 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 6 млн рублей для других субъектов РФ. Первоначальный взнос — от 15%.