Чистая прибыль группы Росбанка по МСФО за январь — июнь 2021 года составила 10,033 млрд рублей, увеличившись на 38% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Такие данные приводятся в сообщении кредитного учреждения.

Как следует из пресс-релиза, чистые операционные доходы Росбанка в январе — июне 2021 года составили 32,3 млрд рублей, на 1% больше, чем за первое полугодие 2020 года.

На 30 июня 2021 года активы Росбанка оценивались в 1,387 трлн рублей.

Кредитный портфель по сравнению с показателем на 31 декабря 2020 года вырос на 2% и составил 851,1 млрд рублей, в том числе корпоративный портфель уменьшился на 4%, до 282,5 млрд рублей, а портфель кредитов физическим лицам увеличился на 6%, до 568,6 млрд.

Объем средств клиентов на 30 июня 2021 года составил 975,4 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 31 декабря 2020 года на 6%. Из них средства юридических лиц — 658,7 млрд рублей (рост на 12%), средства физических лиц — 316,6 млрд рублей (сокращение на 4%).

Отношение объема кредитного портфеля к объему средств клиентов составило 83% (на 31 декабря 2020 года — 86%).