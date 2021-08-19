Банк ДОМ.РФ заключил агентское соглашение с Банком Казани. Сотрудничество позволит казанской кредитной организации выдавать ипотеку широкому кругу граждан по стандартам Банка ДОМ.РФ с использованием возможностей всей основной продуктовой линейки.

«Банк ДОМ.РФ уделяет приоритетное внимание развитию агентской сети. В настоящий момент она насчитывает более 100 партнеров и охватывает большую часть страны, дает возможность предлагать ипотеку в самых удаленных уголках. Наш новый партнер является крупным игроком на рынке кредитования. Он усилит наше присутствие в крупных городах сразу нескольких регионов», — отметил директор ипотечного бизнеса Банка ДОМ.РФ Игорь Ларин.

Благодаря заключению агентского соглашения потенциальные клиенты Банка ДОМ.РФ смогут получить ипотечные услуги в офисах продаж в Москве, Казани, Нижнекамске, Нижнем Новгороде и Набережных Челнах.

Как уточняют в финучреждении, объем продаж через агентскую сеть в Банке ДОМ.РФ превышает 30%. Агенты могут работать как по полному циклу выдачи жилищных кредитов, то есть самостоятельно доводить клиентов до заключения сделок, так и выполнять отдельные этапы бизнес-процесса. «Банк ДОМ.РФ обеспечивает агентам не только доступ к широкой продуктовой линейке, но и проводит обучение персонала, сопровождает на каждом этапе, что делает участие в агентской сети взаимовыгодным процессом. В зависимости от объема работ, которые выполняет агент, рассчитывается размер комиссионного вознаграждения», — пояснили в кредитной организации.