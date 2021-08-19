Заем может получить каждый четвертый потребитель финансовых услуг с персональным кредитным рейтингом (ПКР) ниже 500, говорится в исследовании НБКИ и СРО «МиР». Организации проанализировали влияние финансовой репутации на вероятность получения кредитных продуктов по итогам первого полугодия 2021 года. К группе клиентов с таким значением ПКР относятся люди без опыта кредитования и те, кто ранее допускал задержки оплаты.

Согласно данным исследования, в МФО одобрили микрозаем 24% клиентов со значением ПКР ниже 500, ипотеку и кредитную карту — по 21%, потребкредит получили 18% клиентов, автокредит — 17%, POS-кредит — 7%.

Также заемщики с ПКР ниже 500 чаще всего запрашивали кредит до 30 тыс. рублей (22%). Кредит от 30 тыс. до 100 тыс. рублей брали 7% таких клиентов, свыше 100 тыс. рублей — 4%.

Самым надежным заемщикам с кредитным рейтингом выше 700 банки одобряют 65% заявок на ипотеку, 55% заявок на автокредиты, 54% заявок на потребкредиты, 51% заявок на кредитные карты и 46% на POS-кредиты. Микрофинансовые организации одобряют 69% заявок таким заемщикам.