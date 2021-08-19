Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило Международному инвестиционному банку долгосрочный рейтинг дефолта эмитента на уровне «А-» со «стабильным» прогнозом.

Как поясняется в сообщении агентства, рейтинг МИБа отражает его кредитоспособность на самостоятельной основе «а-», которая обусловлена оценкой капитализации как «отличной», хорошей ликвидностью и стабильной деловой средой. Банк продолжает расширять и диверсифицировать операции кредитования и акционерную структуру в ЕС после перемещения головного офиса банка из Москвы в Будапешт в 2019 году.

«Отношение капитала к активам и гарантиям на уровне 28% на конец 2020 года остается выше порогового уровня, установленного Fitch на уровне 25% для оценки капитализации как «отличной», а отношение доступного к использованию капитала к взвешенным по риску активам по-прежнему выше порогового уровня в 35%, что соответствует «отличной» оценке для данного показателя», — отмечается в релизе.

Оценка риск-профиля МИБа, как ожидается, будет оставаться на «умеренном» уровне. С момента последнего пересмотра в сентябре 2020 года произошел ряд позитивных изменений. Наиболее значимым является улучшение среднего рейтинга кредитов и гарантий с уровня «BВ-» на конец 2019 года до уровня «BB» на конец 2020-го благодаря текущему акценту кредитования на заемщиках, базирующихся в ЕС (тренд, который, как ожидают аналитики, продолжится в среднесрочной перспективе).

Риск концентрации оценивается как «низкий», поскольку на пять крупнейших рисков у МИБа приходилось 27% от общего объема. Fitch ожидает, что показатели концентрации продолжат улучшаться в течение прогнозного периода до 2023 года, но останутся в диапазоне, соответствующем «низкому риску» (20—40%). МИБ предоставил отсрочки по платежам до 2021 года некоторым из своих заемщиков, затронутых кризисом, вызванным COVID-19.

Эксперты отмечают, что «МИБ имеет сильный запас ликвидности, включающий банковские депозиты и ценные бумаги на уровне 1,2x от краткосрочного долга на конец 2020 года, который, как ожидают в агентстве, увеличится и составит свыше 1,5x в 2023 году». Кредитное качество казначейских активов оставалось достаточно стабильным с прошлого года при увеличении доли активов с рейтингами «AAA» — «AA» до 32% на конец 2020 года по сравнению с 28% годом ранее.

«Мы оцениваем доступ к рынкам капитала и другим альтернативным источникам ликвидности как «умеренный», учитывая ограниченные рыночные эмиссии у банка и увеличившуюся диверсификацию источников фондирования», — заключили аналитики.