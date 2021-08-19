Сотрудники японской криптобиржи Liquid обнаружили, что неизвестные получили несанкционированный доступ к кошелькам ее клиентов, выведя с их счетов активы в размере более 91 млн долларов. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте криптобиржи.

Отмечается, что сотрудники Liquid начали проверку для установления обстоятельств произошедшего. В связи с сохранением возможного риска криптобиржа временно запретила вывод активов со счетов, клиентов Liquid также просят не размещать средства до завершения проверки.