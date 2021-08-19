BELUGA GROUP (MOEX: BELU) объявила данные консолидированной финансовой отчетности за первую половину 2021 года, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО): чистая выручка увеличилась на 20%, достигнув 30,8 млрд рублей, валовая прибыль выросла на 21%, до 11,1 млрд рублей, чистая прибыль — на 150% и составила 1,1 млрд рублей, показатель EBITDA — на 8%, до 3,7 млрд рублей, поток денежных средств от операционной деятельности — на 341%, до 2,1 млрд рублей, а чистый денежный поток достиг 1 млрд рублей.



Ключевые финансовые показатели, а также основные корпоративные события

Первое полугодие 2021 года Выручка (млрд рублей) 30,8 (+20%) Валовая прибыль (млрд рублей) 11,1 (+21%) Поток денежных средств от операционной деятельности (млрд рублей) 2,1 (+341%) Чистый денежный поток (млрд рублей) 1,0 (n/a) Показатель EBITDA (млрд рублей) 3,7 (+8%) Чистая прибыль (млрд рублей) 1,1 (+150%) Чистая прибыль на акцию (рубли) 93,47 (+161%)

Группа продолжила стабильный рост, повторила успех первого полугодия 2020-го, отмеченного всплеском продаж в марте и апреле, укрепила свои позиции, а также заложила фундамент для дальнейшего устойчивого развития после успешного проведения SPO в июне.

BELUGA GROUP добилась двузначного роста показателей выручки и валовой прибыли и трехзначного роста чистой прибыли, сгенерировав при этом более 1 млрд рублей чистого денежного потока.

В связи с этим совет директоров рекомендовал общему собранию акционеров распределить чистую прибыль в виде промежуточных дивидендов на акции, находящиеся в свободном обращении (без учета казначейских акций), в размере 1 млрд рублей, что составляет 72,76 рубля на одну акцию, всего — 87% чистой прибыли BELUGA GROUP по МСФО за первое полугодие.

Компания все большее внимание уделяет экологичности производства напитков, снижая потребление электроэнергии, воды и сырья, а также увеличивая долю переработанных материалов и корректно утилизируя отходы, образуемые на предприятиях BELUGA GROUP.

В отчетном периоде зафиксирована позитивная динамика собственных и партнерских брендов из премиум сегмента, что способствовало улучшению микса продаж и в итоге повлияло на показатели прибыли.

Результаты компании способствовали включению акций BELUGA GROUP в Индекс средней и малой капитализации Московской биржи в середине июня, а также — повышению рейтинга BELUGA GROUP международным рейтинговым агентством Fitch Rating до «BB-» и крупнейшим российским — «Эксперт РА» до «ruА» с «позитивным» и «стабильным» прогнозами соответственно.

Комментируя финансовые результаты, председатель правления BELUGA GROUP Александр Мечетин отметил: «Результаты отчетного периода являются впечатляющими. Они показывают, что группа работает эффективно и качественно, уверенно держит свои позиции. Выручка выросла на 20% в основном за счет отгрузок брендов из сегмента «премиум» в России, усиления марки Beluga за рубежом, а также из-за динамичного развития собственной розничной сети.

Первое полугодие было насыщено важными событиями. В начале года был приобретен контрольный пакет акций АО «Спиртзавод Чугуновский», это позволит нашим специалистам глубже погрузиться в процесс работы и нарастить экспертизу. Наши бренды вновь были отмечены в ключевых мировых рейтингах: Beluga попала в рейтинг The Independent как лучшая водка по сумме всех показателей, также в престижный рейтинг издания Drinks International — The Millionaires' Club. Мы отпраздновали десятилетний юбилей партнерства с William Grant & Sons в России, отметив, что за время сотрудничества объем продаж продукции наших коллег в стране увеличился почти в пять раз. Флагманский бренд Beluga достиг рекордных продаж на экспорте в сравнении с аналогичными периодами за всю историю группы, ускоренными темпами марка развивается на всех ключевых водочных рынках мира: в США, Израиле, Германии, Польше, Италии, Болгарии, Великобритании, Австралии, Китае. Мы провели SPO, за счет чего нам удалось повысить ликвидность акций через увеличение fleet-float и привлечь дополнительный капитал для развития группы. Рейтинговые агентства Fitch и «Эксперт РА» повысили рейтинг компании и улучшили прогноз. Все большее внимание мы стали уделять вопросам экологии и ответственного потребления ресурсов, а также социальным аспектам нашего развития. Из последнего, фонд искусства «Голубицкое» на Тамани продолжает знакомить общество с уникальностью территории через выставки и работы резидентов.

Таким образом, следуя нашей стратегии премиумизации портфеля брендов, диверсификации направлений бизнеса, а также внедряя инновации и соблюдая принципы устойчивого развития, мы продолжаем выстраивать компанию с уникальной культурой, а главное — добиваться высоких финансовых результатов из года в год, несмотря на внешние ограничения и кризисы. Я благодарю команду за хорошие результаты, которые отражены в цифрах первого полугодия, инвесторов — за доверие, которое в отчетном периоде мы максимально оправдали, а поклонников наших брендов — за выбор, который, уверен, делает события еще ярче».