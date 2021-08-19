Москва улучшила свои позиции в международном рейтинге городов Cost of Living, который оценивает города по стоимости проживания в них, сообщает пресс-служба столичного департамента экономической политики и развития города.

Рейтинг Cost of Living оценивает города по стоимости проживания в них — чем выше занимаемое место, тем дороже жизнь в городе. Всего мировой рейтинг рассматривает 204 города, в европейский рейтинг входят 68 городов. Рейтинг Expatistan строится на анкетировании жителей городов, которые указывают стоимость на наиболее распространенные товары и услуги — питание, проживание и обустройство дома, одежда, транспорт, здравоохранение и развлечения.

«Москва заняла 151-е место в мировом и 63-е место в европейском августовском обновлении рейтинга Cost of Living портала Expatistan, улучшив свои позиции на два пункта в мире и три пункта в Европе с начала года», — говорится в сообщении.



Отмечается, что три первых места мирового рейтинга заняли города с самой высокой стоимостью проживания — Большой Кайман (Каймановы Острова), Женева и Цюрих (Швейцария). В топ-3 европейского рейтинга самых дорогих для жизни городов, помимо Женевы и Цюриха, вошел Лондон. Городами мира с самой низкой стоимостью проживания названы индийские Пуна и Хайдарабад, а также перуанский Арекипа, в Европе дешевле всего жить в Бухаресте, Киеве и Санкт-Петербурге.

Стоимость проживания, по мнению респондентов, в российской столице находится в мировом рейтинге на одном уровне с Будапештом (Венгрия) и Монтерреем (Мексика), в Европе соседние с Москвой позиции занимают Будапешт, Варшава, Белград.

«Москва — современный мегаполис с привлекательным инвестиционным климатом, развитой конкурентной средой и соответствующей мировому уровню инфраструктурой, комфортный для работы и проживания. Это подтверждается как данными официальной статистики, так и регулярными исследованиями и рейтингами, в том числе международными. Москва не только стоит в одном ряду с такими крупнейшими мегаполисами мира, как Лондон, Нью-Йорк, Гонконг, Париж, Берлин, но и зачастую значительно их опережает», — отметил руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.



Так, отмечается, что в недавно опубликованном рейтинге привлекательности городов для переезда и жизни иностранцев Internations российская столица поднялась с 54-го на 17-е место, обойдя Берлин, Нью-Йорк и Цюрих, а в рейтинге Boston Consulting Group Москва заняла третье место среди 16 самых привлекательных городов для жителей, уступив только Нью-Йорку и Лондону.

«Отличительной особенностью всех трех рейтингов является то, что все они сформированы на основании опросов и отзывов людей и показывают независимую и объективную оценку результатов деятельности, направленной на развитие города и улучшения качества жизни», — отметил Пуртов.



Он напомнил, что сегодня в Москве реализуются такие важнейшие программы, как «Столичное здравоохранение», «Столичное образование», «Социальная поддержка жителей города Москвы», «Спорт Москвы», «Развитие культурно-туристической среды и сохранение культурного наследия», «Развитие городской среды», «Развитие цифровой среды и инноваций», «Безопасный город» и другие.

«Общий объем финансирования городских программ в 2021 году составляет 3,2 триллиона рублей, или 93,77% от общего объема расходов столичного бюджета на 2021 год», — подчеркнул министр.