Некоторые банки на текущей неделе запустили новые карточные продукты и скорректировали условия по действующим картам. Разберемся в нововведениях.



Альфа-Банк предоставил клиентам целый год снимать наличные с кредитной карты на любую сумму без комиссии. Для этого нужно до 19 сентября оформить карту «100 дней без %». Заявку на нее можно оставить на сайте банка. Ключевым преимуществом карты является большой льготный период — 100 дней без процентов на все виды трат.

Челябинвестбанк предлагает детскую карту, которая выпускается к счету взрослого для детей и подростков в возрасте от шести до 18 лет. Это может быть карта любой платежной системы: «Мир», Visa или Mastercard. Родители смогут через интернет-банк InvestPay контролировать расходы ребенка и настраивать лимиты на различные операции, а дети, имея на карте определенную сумму, научатся самостоятельно планировать свои расходы и совершать покупки в магазинах и Интернете. Для получения карты нужно обратиться в любое подразделение Челябинвестбанка или заполнить онлайн-заявку на сайте. Для подтверждения заявки надо дождаться звонка из банка, а затем получить карту в выбранном подразделении, при себе иметь паспорт и оригинал документа, удостоверяющего личность ребенка.

Банк «Открытие» при оформлении кредита наличными со ставкой от 5,5% годовых и возможностью погасить проценты накопленным кэшбэком бесплатно выдает дебетовую карту Opencard. На нее начисляется сумма кредита. Оплачивая товары и услуги, держатель карты получает бонусные рубли, которыми при погашении кредита через мобильный или интернет-банк полностью или частично может компенсировать начисленные проценты. Карта может быть доставлена клиенту в любое удобное место.





Клиенты СберБанка смогут совершать операции напрямую со счета банковской карты, в том числе проводить платежи и переводы в «СберБанке Онлайн», даже если карта будет заблокирована. Счет карты станет платежным, что позволит ему быть независимым от карты, а клиенты получат большую гибкость в управлении своими финансами. При оформлении новой «СберКарты» в «СберБанке Онлайн» вместе с ней откроется платежный счет. Старые карты продолжат обслуживаться без изменений. Заблокированная карта перестанет быть помехой, совершать платежи и переводы в «СберБанке Онлайн» можно будет продолжать с использованием платежного счета, пока карта перевыпускается.



Кредит Европа Банк завершил цифровизацию флагманской цифровой дебетовой карты Card Plus с кэшбэком и начислением процентов на остаток по счету. Она доступна клиентам в мобильном приложении и интернет-банке. Имеется возможность перевыпуска пластиковых карт в мобильном приложении, при этом можно выбрать опцию бесплатной доставки карты как по домашнему адресу, так и в выбранное отделение банка. Также онлайн можно блокировать карту, осуществлять ее разблокировку, получать полные реквизиты и создавать новый ПИН-код, закрывать карту.