Квартиры, которые сдают в аренду частные владельцы, будут вовлекать в госсистему арендного жилья, рассказал в интервью «Российской газете» вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, пока готовится законодательно-нормативная база по информационной системе арендного жилья, до лета следующего года будет принят весь необходимый набор нормативных документов.

Жилье, зарегистрированное в этой информационной системе, будут в том числе вовлекать и в общую систему, отметил вице-премьер. «Это смогут использовать и региональные, и муниципальные власти. Потому что кому-то нужно жилье в собственность, кому-то — в аренду. Это востребованный механизм. У нас вообще в целом цивилизованного рынка аренды жилья в стране пока недостаточно. Это наша глобальная задача — создать рынок арендного жилья», — заявил Хуснуллин.

О подготовке законопроекта для повышения прозрачности рынка аренды жилья было объявлено в начале года. Им предусматривается в числе прочего создание информационной платформы учета договоров найма. Цифровая платформа может стать основой всех необходимых сервисов для арендатора и арендодателя, обеспечит безопасность и сохранность инвестиций в арендное жилье, контроль за доходностью, сообщал ранее Минстрой. Развитием рынка арендного жилья активно занимается госкорпорация «ДОМ.РФ».