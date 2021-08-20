Швейцарская инвесткомпания Liti Capital пообещала взять на себя расходы на разбирательство в Международном арбитражном центре Гонконга с крупнейшей по объемам торгов криптобиржей Binance, пишет Forbes со ссылкой на CNBC, уточнив, что компания оплатит расходы сотен криптотрейдеров, которые понесли потери от сбоя в работе биржи в мае, когда криптовалютный рынок пережил падение.

Отмечается, что Liti Capital пообещала предоставить 5 млн долларов для оплаты расходов трейдеров на участие в этом деле. На стороне инвесторов добиваться компенсации убытков будет нью-йоркская юридическая фирма White & Case. У Binance нет официальной штаб-квартиры, предполагается, что разбирательство пройдет в Международном арбитражном центре в Гонконге. К арбитражным разбирательствам готовы присоединиться до 1 тыс. человек.

По словам главного инвестиционного директора Liti Capital Дэвида Кея, это знаковый случай для отрасли. Он назвал Binance «первой компанией, которая когда-либо выросла до такого размера в любой отрасли, тем более в криптоиндустрии, где нет никакого регулирования». Кей добавил, что это будет крупнейший международный арбитраж для потребителей в истории», уточнив, что инвесткомпания начала работать над финансовым делом после получения звонка от Айи Лейниеце, независимого юриста, работающего с группой криптотрейдеров во Франции. Лейниеце специализируется на международных арбитражных делах.

В условиях использования платформы Binance говорится, что любой юридический спор должен разрешаться путем арбитража в Международном арбитражном центре Гонконга. Арбитражное разбирательство, в отличие от коллективных исков, направлено на урегулирование споров во внесудебном порядке. По словам Кея, такой формат затрудняет предъявление иска среднестатистическому потребителю, поскольку заявителям приходится оплачивать арбитражные сборы и дополнительные расходы — например, поездку в Гонконг. В индивидуальном порядке это может обойтись каждому заявителю примерно в 65 тыс. долларов. Именно эти расходы и будет покрывать Liti Capital.

Сбой в работе крупнейшей в мире по объему торгов криптовалютной биржи Binance произошел 19 мая, когда крупнейшие криптовалюты — биткоин и эфириум — показали самые большие однодневные падения с марта 2020 года, а весь крипторынок потерял около 1 трлн долларов.