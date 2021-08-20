Ужесточение монетарной политики окончено – такой сценарий становится базовым у участников рынка, пишут «Ведомости» со ссылкой на аналитическую заметку Ситибанка «Когда Банк России начнет снижать ключевую ставку?», уточняя, что сделать такой вывод позволяют прежде всего июльские данные о росте потребительских цен, которые демонстрируют, что инфляционное давление падает.

ЦБ зафиксировал снижение в июле 2021 года годовой инфляции в России на 0,04 процентного пункта до 6,46%, ранее Росстат сообщил о недельной дефляции в 0,01% за период с 10 по 16 августа, что является третьим снижением цен с начала года; с начала августа дефляция составила 0,03%.

Хотя замедление роста цен связано в основном с сезонным спадом стоимости плодоовощной продукции, есть ряд признаков, что показатель инфляции уже преодолел пиковые значения в этом году и в дальнейшем продолжит уменьшаться, ожидают аналитики Ситибанка, отметив, что к концу 2021 года показатель снизится до 5,7%; замедление роста цен и инфляционных ожиданий позволит снизить риски превышения спроса над предложением, которые включены в расчет ставки Центробанка, а к июню 2022 года значение индекса потребительских цен составит 4,5%.

По мнению автора исследования, главного экономиста Citi в России, на Украине и в Казахстане Ивана Чакарова, экономика уже вернулась к докризисным показателям, и она также преодолела разрыв между фактическим и потенциальным объемом производства, кроме того, Чакаров уверен, что Центральному банку сейчас нужно стремиться постепенно вернуть учетную ставку по аукционам РЕПО к нейтральному уровню в 5–6% (сейчас она составляет 6,5%), что, по оценкам Ситибанка, регулятор и предпримет.

Такое движение создаст предпосылки для более раннего снижения уровня ключевой ставки ЦБ, говорится в документе; с высокой долей вероятности регулятор перейдет к смягчению уже во II квартале следующего года, а к концу 2022-го регулятор понизит ставку до 6% (сейчас ее уровень – 6,5%, причем в Ситибанке не исключают дальнейшего повышения вплоть до 7%).