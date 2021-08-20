Криптовалютная биржа Binance объявила об ужесточении проверок для новых клиентов — им придется дополнительно подтвердить информацию о себе, чтобы получить доступ к полному спектру услуг на бирже, говорится в сообщении площадки.

«Чтобы усилить защиту пользователей и создать безопасную атмосферу для всех, Binance вводит следующие изменения: с этого момента все новые пользователи должны пройти промежуточную проверку, чтобы получить доступ к продуктам и услугам Binance, включая депозиты в криптовалюте, сделки и снятие средств», — отмечается в сообщении. Каждый пользователь может подтвердить свой аккаунт, зайдя в личный кабинет. Ступеней проверки несколько, сначала идет базовый, а затем — промежуточный. Для действующих пользователей, которые еще не прошли промежуточный этап, условия пользования биржей будут временно изменены. Им станут доступны только вывод средств, закрытие позиции и погашение.

Мера будет осуществляться поэтапно, чтобы свести неудобства для пользователей к минимуму, отметили на бирже. Действующие пользователи получат более подробную информацию напрямую. Как только они пройдут промежуточную проверку, им снова будет открыт полный доступ к продуктам и услугам Binance.

Binance объявила о новых мерах в рамках поддержания политики под названием «Знай своего клиента» (Know your customer, KYC), а также чтобы усилить борьбу с отмыванием денег.