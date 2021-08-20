Стоимость школьного набора для мальчиков увеличилась в 2021 году на 4,1%, для девочек — на 3,9%. Такие данные представил Росстат, придя к выводу, что «это совпадает с трендом предыдущих лет — рост цен на товары для школы ниже роста инфляции».



Сборы в школу мальчика в среднем по России обойдутся в 19 575,51 рубля, девочки — в 24 123,53 рубля.

Самые дорогие наборы школьника — в дальневосточных регионах. В Чукотском автономном округе потребуется 26 795,34 рубля, чтобы купить мальчику все необходимое. Затраты на одежду для девочек и канцелярию в Камчатском крае достигают 33 563,71 рубля.

Собрать мальчика в школу дешевле всего в Орловской области (14 931,61 рубля), девочку — в Омской области (19 361,48 рубля).

В школьный набор входят 11 предметов одежды для девочек и девять для мальчиков, а также семь наименований канцелярских принадлежностей.

Самые дорогие товары из школьного набора — ранец и зимние ботинки. Минимальную цену на теплую обувь зафиксировали в Ингушетии (1 220 рублей), максимальную — на Чукотке (4 тыс.). Рюкзак дешевле всего купить в Карачаево-Черкесии (1 153 рубля), дороже всего — в Ярославской области (3,4 тыс.).

«Почти не поменялась цена на одежду. Например, в прошлом июле брюки стоили 1 455 рублей, а в этом их цена поднялась до 1 459. В 2020 году юбки стоили 1 207 рублей, а стали — 1 222 рубля. Вместе с тем выросла цена на канцтовары: авторучки подорожали на 7,6%, фломастеры — на 7%, простые карандаши — на 6%, а тетради — на 5%», — говорится в расширенном обзоре Росстата.

Отдельно ведомство рассчитывает стоимость цифровых устройств, цветов и дополнительного образования.

Так, в 2021 году стоимость цветов увеличилась на 11%.

Ноутбук для занятий в школе стоит 37 478 рублей, а планшетный компьютер — в три раза дешевле, 12 829 рублей. Средняя цена на Android-смартфон в России — 10 376 рублей, на съемный USB-носитель — 610 рублей.

«Кроме школы 72% детей посещают дополнительные занятия. Музыкальное образование получают 4,5% школьников, 10% ходят на курсы иностранного языка, а 31% учащихся посещают спортивные секции. При этом средняя стоимость академического часа в муниципальных образовательных учреждениях — 140 рублей», — указывает Росстат.

Стоимость одного месяца обучения в частной школе зависит от региона. Самая высокая цена — в Москве (40 538 рублей), самая низкая — в Республике Марий Эл (5 670 рублей). Средняя стоимость частного образования в России — 22 374 рубля в месяц.



Ранее Росстат сообщал, что годовая инфляция в России по итогам июля 2021 года составила 6,46%.