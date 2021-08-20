Желание занять свободное время и недостаточный доход для совершения крупных покупок являются основными мотиваторами поиска подработки для россиян, свидетельствуют результаты опроса сервисов «Авито Работа» и GigAnt.

Согласно данным опроса, 23% россиян занимаются подработкой, чтобы занять себя делом в свободное время. Наиболее характерно это для городов с населением от 500 тыс. до 1 млн человек. Среди городов-миллионников данная причина особенно популярна в Уфе (36%) и Нижнем Новгороде (30%), тогда как в Москве и Санкт-Петербурге таких респондентов 25% и 23% соответственно. При этом желающих занять подработкой свободное время из всех возрастных групп больше всего среди пенсионеров (26%).

Крупные траты, такие как приобретение техники и оплата путешествий, являются мотивирующим фактором в поисках подработки для 22% респондентов. При этом чем старше люди, тем чаще они подрабатывают ради крупных покупок. Также это чаще делают в городах с количеством населения от 100 тыс. до 500 тыс. человек. Среди крупнейших городов чаще всего ради крупных покупок подрабатывают в Самаре и Омске (31% и 35% местных респондентов соответственно).

Среди причин подработки также присутствует нехватка основного дохода для ежедневных нужд (продукты питания, недорогие услуги), о чем заявили 16% опрошенных. Наибольшая доля таких респондентов (18%) проживает в маленьких городах, где численность населения меньше 100 тыс. человек, а среди городов-миллионников самый большой процент тех, кому не хватает зарплаты на повседневные траты, — в Красноярске и Волгограде (также по 18%). В Москве заявили, что именно это является причиной для подработки, 15% опрошенных, а в Санкт-Петербурге — 13%.

Респонденты также отметили, что подрабатывают с целью облегчить кредитное бремя: из-за выплат по кредитам или ипотеке за подработки берутся 15% респондентов. При этом у женщин такая цель встречается чаще, чем у мужчин (16% против 13% соответственно). Наиболее активно за подработку ради выплаты кредитов берутся респонденты в Челябинске (такую цель указали 20% опрошенных жителей города), Новосибирске и Екатеринбурге (по 18%).

Кроме того, выяснилось, что 13% респондентов, которые занимаются подработкой, копят на будущее без конкретной цели. Больше всех к этому склонны москвичи (19%) и жители городов-миллионников. В малых городах процент подобных респондентов значительно снижается. Молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет копят без конкретной цели значительно чаще, чем люди в возрасте 55 лет и старше: 22% против 7%.

Опрос показал, что за последние полгода подрабатывали более половины респондентов (58%). Чаще всего подработкой занимались мужчины, молодежь в возрастной группе 18—24 года и жители городов с населением менее 100 тыс. человек. При этом лишь 8% подрабатывающих респондентов зарегистрированы как самозанятые, а 64% вообще не планируют получать соответствующий статус.

Исследование проводилось методом онлайн-опроса, в нем приняли участие 10 тыс. человек старше 18 лет.