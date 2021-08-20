Агентство по страхованию вкладов направило в Арбитражный суд Москвы заявление о взыскании с контролировавших Московский Вексельный Банк лиц убытков в общем размере 416 млн рублей, 3 тыс. долларов США и 190 тыс. евро, сообщила пресс-служба АСВ.

«Заявление подано в отношении Самаровой Л. В., Недошивиной А. И., Вишникиной О. В., Петровой О. М., Самарова И. Н., Ивахно С. Ю., Чиркова В. В., Краснянского А. И., Степановой И. К.», — сказано в сообщении.

Лариса Самарова занимала должность председателя правления банка, Сергей Ивахно был председателем совета директоров. Оба они, а также сын Самаровой Иван Самаров, Валерий Чирков и Александр Краснянский (все трое входили в совет директоров) были акционерами кредитного учреждения. Ольга Петрова и Ольга Вишникина были членами правления.

Московский Вексельный Банк был признан банкротом в ноябре 2018 года. В отношении него было открыто конкурсное производство, функции конкурсного управляющего возложены на АСВ.

«В ходе конкурсного производства агентством установлено, что контролировавшими банк лицами было реализовано имущество банка без встречной оплаты и приобретены паи ЗПИФ «Холи Лэнд» по существенно завышенной стоимости. Кроме того, в банке выдавались кредиты ряду заемщиков, заведомо не способных исполнить принятые на себя обязательства. Также контролировавшими банк лицами совершались действия по отчуждению денежных средств банка под видом осуществления ремонтно-строительных работ», — сказано в сообщении.

Указанные обстоятельства, отмечают в пресс-службе АСВ, в соответствии с действующим законодательством являются основанием для привлечения контролировавших банк лиц к гражданско-правовой ответственности в форме взыскания убытков.

Центробанк 17 августа 2018 года отозвал лицензию Московского Вексельного Банка на осуществление банковских операций. Основанием стало то, что «в результате систематического проведения АКБ «Московский Вексельный Банк» операций, направленных на сокрытие реального финансового положения банка и уклонение от исполнения требований надзорного органа об адекватной оценке принимаемых рисков, на балансе кредитной организации образовался значительный объем активов сомнительного качества. Объективное отражение стоимости указанных активов по требованию надзорного органа выявило ухудшение финансовых показателей банка, свидетельствующее о наличии в его деятельности основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) и, как следствие, реальной угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков».



Временная администрация банка установила, что бывшим руководством и собственниками финучреждения были осуществлены операции с признаками вывода активов на сумму не менее 471 млн рублей путем кредитования заемщиков, имеющих сомнительную платежеспособность либо заведомо не обладающих способностью исполнить свои обязательства, реализации имущества, продажи ценных бумаг с отсрочкой платежа.

Также временная администрация выявила операции, направленные на преднамеренное банкротство банка путем приобретения низколиквидных ценных бумаг.

По результатам проверок был сделан вывод, что при активах на 568,3 млн рублей обязательства Московского Вексельного Банка перед кредиторами составляли 934,6 млн рублей.

Еще до отзыва у банка лицензии, в 2017 году, ЦБ привлекал председателя правления банка Ларису Самарову к административной ответственности по статье 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»).