Некоторые банки на текущей неделе ввели новые вклады, а также изменили ставки и условия по действующим. Разберемся в нововведениях.

Райффайзенбанк улучшил условия вклада «Фиксированный». Максимальная доходность по этому вкладу повышена с 4,05% до 5% годовых. Ставка доступна при открытии вклада на срок от 540 до 730 дней. При размещении средств на сроки от 91 до 539 дней ставки составят 3,5—4,8% годовых.

Россельхозбанк предлагает новый рублевый вклад «Мое время». Его могут открыть лица, уже получающие трудовую или социальную пенсию, а также те, кому до наступления пенсионного возраста осталось два месяца. Депозит привлекается на срок до трех лет. Минимальный размер первоначального взноса составляет 10 тыс. рублей. Максимальная ставка при оформлении вклада в офисе РСХБ — 6,7%, через дистанционные каналы — 7%.

Банк «Национальный Стандарт» повысил ставки по вкладам на 0,2 процентного пункта. Доходность вклада «Здоровый стандарт» составляет 6,7% годовых, вклада «Летний стандарт» — 6,7% годовых, вклада «Пенсионный стандарт» — от 4,9% до 6,2% годовых, вклада «Сберегательный стандарт» — от 4,55% до 6,2% годовых, вклада «Универсальный стандарт» — от 4,55% до 5,2% годовых, вклада «Платиновый стандарт» — от 5,25% до 5,55%, вклада «Онлайн Стандарт» — от 5,05% до 5,55%, вклада «Здоровый стандарт Онлайн» — 6,6% годовых, вклада «Летний стандарт Онлайн» — 6,8% годовых.

Челябинвестбанк повысил ставки по вкладам. Доходность по открываемым или пролонгируемым депозитам увеличена в среднем на 0,2—0,3 п. п. Ставки по вкладу «Призовой» на 361 день составляют от 4,9% до 5,3% годовых в зависимости от суммы. Минимальная возможная сумма депозита — 10 тыс. рублей.

Новикомбанк улучшил условия по срочным вкладам в рублях, ставки в среднем увеличены на 0,6 п. п. Ставки по вкладам линейки «Капитал» составляют от 5,1% до 7% годовых в зависимости от срока и суммы размещения. Ставка по накопительным вкладам «Рост» с ежемесячной выплатой и растущей процентной ставкой составляет от 4,8% до 6,2% годовых. По линейке вкладов «Комфорт» с возможностью пополнения и расходования денежных средств ставки установлены в диапазоне от 3,9% до 6,1% годовых.

Вклады Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Банк «Открытие» повысил ставки по всей линейке рублевых вкладов на 0,4—0,8 п. п. Максимальная ставка, которой теперь могут воспользоваться клиенты банка, составляет 6,5% годовых по вкладу «Надежный» (при выплате процентов в конце срока). Максимальная ставка по расходно-пополняемому депозиту «Свободное управление» достигла 5,5% годовых. Для вкладов «Надежный», «Активное пополнение» и «Свободное управление» также применима дополнительная надбавка к процентной ставке в размере 0,2 п. п. для премиальных клиентов.

Абсолют Банк повышает ставки по вкладу «Абсолютный максимум +» без опции пополнения. Для депозитов в сумме от 10 тыс. рублей и от 1,4 млн рублей со сроками размещения от девяти месяцев до года ставка повышена на 0,3 п. п., от года до 18 месяцев — на 0,35 п. п. Рублевый депозит «Абсолютный максимум +» в сумме от 1,4 млн рублей сроком на 9—12 месяцев клиенты Абсолют Банка смогут открыть теперь с максимальной ставкой 6,7%. Изменились ставки по долларовому вкладу «Абсолютный максимум +». Вклады в сумме от 1 тыс. долларов на сроки от года до 18 месяцев можно открыть со ставкой 0,4%. Также в линейке появились долгосрочные долларовые депозиты со ставкой 0,6% при сроке от 18 месяцев до двух лет и 0,9% — от двух до трех лет.

Всероссийский Банк Развития Регионов ввел новый вклад «Праздничный процент». Депозит открывается в сумме от 20 тыс. рублей на срок от 181 до 365 дней. Процентная ставка составляет 5,6% годовых. Дополнительные взносы и частичное снятие средств не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока. При досрочном расторжении договора проценты начисляются по ставке вклада до востребования. Открыть вклад можно до 17 октября 2021 года.

Московский Кредитный Банк повысил ставку по накопительному счету для новых и действующих клиентов «МКБ Премиум». Максимальный доход на остаток по счету составляет 7,25% годовых при условии размещения суммы до 750 тыс. рублей и ежемесячного совершения покупок по картам МКБ на сумму от 20 тыс. При отсутствии трансакций по картам ставка по накопительному счету составит 5,5% годовых вне зависимости от объема размещенной суммы.

ВТБ повысил доходность вкладов для зарплатных клиентов. При открытии нового вклада «Надежная основа» они смогут получить надбавку в размере 2,1 п. п. на новые размещенные средства, доходность для них составит до 7,5% годовых.