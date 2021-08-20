Рейтинговое агентство «НКР» присвоило банку «Урал ФД» кредитный рейтинг на уровне «BВВ-.ru» со «стабильным» прогнозом, сообщается в релизе агентства.

«Оценка рыночных позиций «Урал ФД» обусловлена небольшими масштабами его бизнеса в рамках российской банковской системы. НКР не ожидает значимого увеличения рыночной доли «Урал ФД» на горизонте действия рейтинга. Потенциал усиления рыночных позиций в значительной мере сдерживается концентрацией бизнеса в Пермском крае (более 80% кредитного портфеля)», — говорится в сообщении.

Аналитики отмечают, что банк «Урал ФД» демонстрирует высокие показатели диверсификации по сегментам. Вместе с тем ярко выражена концентрация на крупнейшей группе заемщиков: значение крупнейшей риск-позиции (без учета риск-позиций с оценкой кредитного качества на уровне «AAA») стабильно превышает 22% капитала.

Как напоминают в агентстве, с конца 2019 года банк сокращал размер кредитного портфеля и увеличивал долю средств на счетах в Банке России в целях оптимизации риск-политики. При этом с середины 2020 года «Урал ФД» заметно нарастил запас капитала. Значения нормативов достаточности капитала с заметным запасом превышают регулятивные минимумы с учетом надбавок: на 1 июля 2021 года Н1.0 составил 16,4%, Н1.1 и Н1.2 — по 13,2%. Корректировка резервов в соответствии с методологией НКР не приводит к существенному снижению запаса капитала, а скорректированные показатели достаточности капитала значительно превышают регулятивные минимумы. Оценка достаточности капитала учитывает ожидаемое снижение ключевых нормативов до конца года по мере постепенного восстановления кредитного портфеля, при этом исходит из того, что нормативы останутся заметно выше регулятивных минимумов.

НКР обращает внимание на то, что склонность банка к риску оценивается как умеренная: на 1 июля 2021 года проблемные и рискованные активы, рассчитанные по методологии агентства, составили около 70% суммы капитала и резервов. Основной объем указанных активов формируют просроченные кредиты и недвижимость на балансе. На 1 июля 2021 года доля розничного кредитования в активах банка составляла 30%, корпоративного — 24%. Еще 17% приходятся на портфель ценных бумаг, который сформирован облигациями высокого кредитного качества и используется для управления ликвидностью.

«По итогам 2020 года банка получил чистый убыток по МСФО, рентабельность капитала составила –3%. Результаты были обусловлены существенным досозданием резервов под кредитные убытки в первом полугодии на фоне пандемии, вместе с тем уже во второй половине прошлого года банк вернулся к прибыли. С учетом предварительных данных по МСФО за шесть месяцев текущего года НКР оценивает ROE за 12 месяцев, завершившихся 30 июня 2021 года, в диапазоне 9—11%, что соответствует докризисному уровню и отражено в итоговой оценке рентабельности», — поясняют аналитики.