Инвестиционная компания BlackRock, под управлением которой находятся активы на сумму в 9 трлн долларов, приобрела доли в двух майнерах: Marathon Digital Holdings и Riot Blockchain. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на отчетность для Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Общий объем средств, вложенных в обе компании, составил 382,9 млн долларов. Теперь BlackRock держит 6,71% акций Marathon Digital Holdings и 6,61% Riot Blockchain. В начале августа о долях в майнинг-компаниях сообщили Fidelity Group и Vanguard Group.

В апреле BlackRock начала работать с биткоином, совершая сделки с фьючерсами на Чикагской товарной бирже (CME). В апреле компания держала 37 контрактов с датой экспирации 26 марта. Их номинальная стоимость составляла 6,1 млн долларов, а нереализованная прибыль — 360 тыс. долларов.