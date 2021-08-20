Итоги исполнения консолидированных бюджетов российских регионов за первую половину 2021 года свидетельствуют, что экономика сумела оправиться от потрясений, связанных с карантинными ограничениями прошлого года, говорится в обзоре кредитного рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги». Однако агентство отмечает, что рост носит неравномерный характер, а основными бенефициарами восстановления являются представители ограниченного числа отраслей.

В сообщении НКР приводятся данные Федерального казначейства, согласно которым поступления по налогу на прибыль за январь — июнь увеличились на 31% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и на 13% по сравнению с «доковидным» первым полугодием 2019 года, что свидетельствует о росте совокупной налогооблагаемой прибыли компаний и организаций России в целом. Прибыль компаний и организаций, рассчитанная НКР на основе данных о налоговых поступлениях, повысилась более чем на 30% сразу в 50 субъектах РФ.

«Лидерами роста прибыли стали как регионы с относительно слабо развитой экономикой, для которых высокие темпы — следствие низкой базы кризисного 2020 года, так и регионы с высоким уровнем развития, которые после снятия ограничений смогли в полной мере наверстать упущенное. Главными бенефициарами увеличившихся поступлений налога на прибыль оказались субъекты РФ, в которых крупными налогоплательщиками являются металлургические предприятия: поступления от этой отрасли почти удвоились», — отмечают в агентстве.

В целом по стране прибыль обрабатывающих производств подскочила в первом полугодии на 56% по сравнению с показателями первой половины 2020 года, констатировали эксперты. Предприятия оптовой и розничной торговли показали рост прибыли на 39%, а финансовый сектор увеличил прибыль, а с ней и налоговые отчисления на 14%.

«Среди аутсайдеров в январе — июне выделяются нефтедобывающие регионы, поскольку прибыль компаний этой отрасли упала на 23%. Восстановление прибыльности нефтедобывающих организаций данных регионов откладывается на вторую половину 2021 года», — полагают аналитики.

В НКР подчеркивают, что фонд оплаты труда за первые шесть месяцев продемонстрировал скачок на 19% по сравнению с тем же периодом 2020 года. «Однако отрасли, которые внесли наибольший вклад в положительную динамику ФОТ, отличаются от тех, которые привели к росту совокупной прибыли. Так, сектор добычи полезных ископаемых, несмотря на сокращение прибыли, зафиксировал прирост ФОТ на 27%. Наибольший вклад в рост общестранового ФОТ внес финансовый сектор, где совокупная оплата труда (согласно информации ФНС по итогам пяти месяцев 2021 года) взлетела на 48%. Оплата труда в сегменте госуправления повысилась на 15%. При этом обрабатывающий сектор, вклад которого в рост прибыли был максимальным, показал скромное увеличение совокупной оплаты труда — всего на 7%», — указывают эксперты.