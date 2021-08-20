Фора-Банк продлил кэшбэк по картам Visa при оплате проживания в отелях курорта «Красная Поляна» до 30 сентября 2021 года. Как сообщает пресс-служба кредитной организации, при оплате проживания в отелях курорта «Красная Поляна» дебетовыми картами Visa Фора-Банка на официальном сайте курорта начисляется кэшбэк 9%.
Условия получения туристического кешбэка по картам Visa/Mastercard Фора-Банка:
- кэшбэк 9% начисляется при оплате проживания в отелях курорта «Красная Поляна» картами «Всё включено» Visa / Mastercard Gold и Visa Platinum, картами «Миг» и пакета «Премиальный» Фора-Банка при условии 100-процентной оплаты на официальном сайте;
- кэшбэк распространяется только на бронирование отелей на официальном сайте курорта при оплате способом «Банковская карта. Оплачивается вся сумма брони» до 30 сентября 2021 года;
- сумма кэшбэка не ограничена.
Карту Фора-Банка можно оформить на сайте Банки.ру (в этом случае она будет бесплатной в течение всего срока действия) или на сайте кредитной организации, оставив онлайн-заявку, курьер доставит ее бесплатно в ближайшее время.
Как получить туристический кэшбэк по карте Visa Фора-Банка:
- перейти на сайт курорта «Красная Поляна»;
- выбрать понравившийся отель, нажать «Забронировать»;
- указать даты заезда и выезда, количество гостей, нажать «Найти»;
- выбрать номер, нажать «Забронировать»;
- выбрать подходящий тариф, нажать «Забронировать»;
- заполнить данные гостей, выбрать способ оплаты «Банковская карта. Оплачивается вся сумма брони» и оплатить картой Фора-Банка всю сумму покупки.