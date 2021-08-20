Фора-Банк продлил кэшбэк по картам Visa при оплате проживания в отелях курорта «Красная Поляна» до 30 сентября 2021 года. Как сообщает пресс-служба кредитной организации, при оплате проживания в отелях курорта «Красная Поляна» дебетовыми картами Visa Фора-Банка на официальном сайте курорта начисляется кэшбэк 9%.

Условия получения туристического кешбэка по картам Visa/Mastercard Фора-Банка:

кэшбэк 9% начисляется при оплате проживания в отелях курорта «Красная Поляна» картами «Всё включено» Visa / Mastercard Gold и Visa Platinum, картами «Миг» и пакета «Премиальный» Фора-Банка при условии 100-процентной оплаты на официальном сайте; кэшбэк распространяется только на бронирование отелей на официальном сайте курорта при оплате способом «Банковская карта. Оплачивается вся сумма брони» до 30 сентября 2021 года; сумма кэшбэка не ограничена.

Карту Фора-Банка можно оформить на сайте Банки.ру (в этом случае она будет бесплатной в течение всего срока действия) или на сайте кредитной организации, оставив онлайн-заявку, курьер доставит ее бесплатно в ближайшее время.

Как получить туристический кэшбэк по карте Visa Фора-Банка:

