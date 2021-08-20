Рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило Райффайзенбанку долгосрочные рейтинги депозитов в национальной и иностранной валюте на уровне «Baa3» с сохранением «стабильного» прогноза. Базовая оценка кредитоспособности банка подтверждена на уровне «ba1», скорректированная базовая оценка кредитоспособности — на уровне «baa3». Полный список рейтинговых действий приводится в релизе агентства.

Подтверждение базовой оценки кредитоспособности «Райффайзена» на уровне «ba1» отражает хорошее качество его активов, крепкие показатели достаточности капитала, устойчивую способность банка к генерации прибыли и сильную позицию по фондированию, поясняют аналитики.

Долгосрочные депозитные рейтинги банка на уровне «Baa3» также принимают во внимание высокую, по оценке Moody's, вероятность поддержки российского «Райффайзена» со стороны материнской организации — Raiffeisen Bank International AG. При этом мнение агентства об умеренной вероятности поддержки кредитной организации со стороны российского правительства ввиду ее нахождения в списке 12 системно значимых банков не ведет к дополнительному повышению банковских рейтингов, поскольку скорректированная базовая оценка кредитоспособности банка и так находится на уровне суверенного рейтинга России.



«Стабильный» прогноз по депозитным рейтингам отражает, в частности, ожидания Moody's, что банк сохранит сильные финансовые показатели, способные компенсировать возможные риски для качества активов, связанные с продолжающейся пандемией коронавируса.