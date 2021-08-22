ВТБ увеличил максимальный срок по автокредиту с пяти до семи лет. Теперь клиенты смогут уменьшить свой ежемесячный платеж по сравнению с кредитом на пять лет более чем на 20%, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Если заемщик решит частично или досрочно закрыть автокредит, он сможет сделать это в любое время и без каких-либо ограничений в «ВТБ Онлайн», — уточнил начальник управления «Автокредитование» ВТБ Иван Жигарев.

По словам эксперта, увеличение срока кредита не повлияет на размер процентной ставки по кредиту. «В среднем клиенты ВТБ оформляют автокредит на 1 миллион рублей. Если эти средства взять в банке, к примеру, под ставку, не включающую страхование автомобиля, — 12% годовых, то при удлиненном с пяти до семи лет сроке кредита платеж уменьшится почти на четверть», — пояснил Иван Жигарев.

Кредит на покупку автомобиля в ВТБ сегодня можно оформить по ставке 5,5% с суммой кредита до 7 млн рублей. Рефинансирование автокредитов доступно по ставке от 2% годовых с возможностью отсрочки ежемесячных платежей на три месяца при подключении опции «Отложенный платеж» (в случае попадания в сложную финансовую ситуацию).