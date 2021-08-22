Уральский Банк Реконструкции и Развития (УБРиР) поможет начинающим предпринимателям бесплатно зарегистрировать ИП или ООО прямо из дома, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«На первом этапе нужно указать свои данные на сайте банка, затем онлайн-сервис автоматически сгенерирует все необходимые документы. Очевидное преимущество — при онлайн-регистрации не нужно платить госпошлину. После подтверждения личности статус процесса можно будет отслеживать в личном кабинете. Полный пакет документов придет на указанную в заявке электронную почту. После регистрации бизнеса предприниматель сможет сразу же открыть в УБРиР расчетный счет по тарифу, который будет отвечать его потребностям», — говорится в релизе.

Тем, у кого уже есть действующий бизнес, УБРиР поможет внести изменения в сведения об ИП или ООО. При помощи сервиса предприниматели смогут подготовить заявление и другие документы, чтобы подать их в налоговую.

В финансовом учреждении добавляют, что регистрация ИП или ООО происходит онлайн на сайте банка. Однако любой желающий может обратиться непосредственно в офис банка, где менеджер поможет пройти всю процедуру регистрации.