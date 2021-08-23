В январе — июле 2021 года сбережения граждан на валютных счетах в банках выросли на 17,6%, до 35,6 млрд долларов на 1 августа — это самый большой прирост с 2017 года, пишет РБК. Россияне переводят валюту со вкладов на текущие счета в банках, следует из статистики ЦБ. За весь 2020 год приток по этой статье баланса составил 8,3 млрд долларов.

Одновременно с начала года сократился объем срочных валютных вкладов населения — на 3,8 млрд долларов, до 58 млрд долларов на 1 августа, следует из статистики ЦБ. С начала 2021 года в целом валютные сбережения населения в банках выросли на 1,5 млрд долларов, до 93,6 долларов. По данным ЦБ, в июне средневзвешенная ставка по вкладам в долларах сроком до года была на уровне 0,46%, на срок от года — 0,65%. Доходность аналогичных депозитов в евро составляла 0,06% и 0,34% годовых.

Основной фактор, обеспечивающий рост остатков на валютных счетах физлиц, — перераспределение сбережений, считают эксперты. По мнению заместителя директора группы «Финансовые институты» S&P Романа Рыбалкина, нулевые ставки в евро и очень низкие ставки в долларах даже до налогообложения способствуют тому, что депозиты, открытые ранее в валюте, не продлеваются. Ставки по депозитам в валюте низкие даже при размещении вклада на длительный срок, поэтому клиенты выбирают валютные счета, добавил управляющий директор «Газпромбанк Private Banking» Егор Сусин. Как отметил директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин, переток в валюту происходит даже с рублевых срочных вкладов, плюс в периоды неопределенности всегда растет спрос на валюту со стороны населения. В июле — августе российские банки начали активно повышать ставки по рублевым вкладам вслед за ужесточением денежно-кредитной политики ЦБ. Рост доходности рублевых пассивов может снизить конверсию сбережений в валюту, прогнозирует он.

Как сообщили в СберБанке, переток средств на текущие счета — глобальный тренд как в рублях, так и в валюте. При относительно небольшой разнице в ставках со вкладами (в валюте особенно) клиенты выбирают гибкие сберегательные продукты, в частности сберегательные счета. Многие банки приостановили возможность открытия вкладов в евро, но оставили возможность открытия счетов. «Сбер» существенного перетока не наблюдает, клиенты более 80% сбережений хранят в рублях. В Росбанке подтвердили тенденцию перетока валюты с депозитов на счета и отметили большое число конверсий из рублей в валюту с начала года. Сокращение объема валютных депозитов обусловлено низкими ставками банков на этом рынке, а также ростом сезонных трат населения в валюте в период отпусков, сообщили в ВТБ. Там отметили рост объема средств на рублевых вкладах и накопительных счетах.