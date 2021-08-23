В Системе быстрых платежей (СБП) в августе появился аналог чарджбэка — механизма взаимодействия между банками, позволяющего вернуть ошибочный или мошеннический перевод, пишут «Известия» со ссылкой на источники в ЦБ. В Национальной системе платежных карт (НСПК) уточнили, что сервис эксплуатируют уже 130 банков, среди них ВТБ, ПСБ, МКБ, Райффайзенбанк и Росбанк.

Диспутный механизм в Системе быстрых платежей, запущенный в августе 2021 года, дает возможность банкам взаимодействовать между собой согласно стандартным процедурам урегулирования споров по операциям клиентов в СБП, заявили в ЦБ, уточнив, что технология также позволит сократить сроки рассмотрения таких споров.

«Новый механизм предоставляет банкам-участникам удобный канал коммуникации, в котором они могут напрямую адресовать запрос второму участнику совершенной в СБП операции и оперативно получить обратную связь для урегулирования возникшей спорной ситуации. Процесс выстраивается по аналогии с диспутной моделью платежной системы «Мир», что обеспечивает решение возможных спорных ситуаций в кратчайшие сроки, значительно оперативнее, чем в других платежных системах, к чему уже привыкли как банки-участники, так и держатели карт «Мир» и пользователи СБП», — пояснили в НСПК.

Отмечается, что основанием для запуска диспутного процесса могут быть обращения клиента-плательщика или клиента-получателя о проведении корректировки или отмены операции в СБП в связи с допущенной ошибкой (например, в сумме перевода или в реквизитах), пояснили в МКБ. В ВТБ добавили, что благодаря новому механизму у граждан появилась возможность при обращении в банк получить необходимые документы по операции СБП, вернуть ошибочно поступивший на счет перевод и даже в ряде случаев исправить собственную ошибку, допущенную при перечислении суммы.

Новый механизм позволяет банкам вести претензионную работу по операциям СБП в одном окне и решать спорную ситуацию с клиентом в четко регламентированные для всех участников процесса сроки, подчеркнули в Росбанке. Аналогичный механизм возврата есть и в платежных системах. Однако в СБП период разбирательства ограничивается 15 календарными днями, тогда как аналогичный промежуток у международных платежных систем — 30 дней, подчеркнули в кредитной организации.

По словам руководителя группы по борьбе с мошенническими операциями и претензионной работе Райффайзенбанка Марины Кодрян, сейчас самое частое обращение на возврат через СБП — в случае, когда клиент ошибся номером телефона и отправил деньги не тому получателю. Диспуты применяются регулярно, потому что это обычный операционный процесс, добавили в крымском РНКБ.