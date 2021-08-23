



📰 Стоимость криптовалюты биткоин 23 августа кратковременно превысила отметку в 50 тыс. долларов впервые с середины мая, пишут «Известия» со ссылкой на данные торгов на крупнейшей по объему продажи цифровой валюты бирже Binance. По состоянию на 05:42 мск биткоин вырос в цене на чуть более 2,5%, однако вскоре курс валюты уменьшился и находился в районе 49,9–49,8 тыс. долларов. В то же время, по данным портала CoinMarketCap, считывающего среднюю цену валюты более чем на 20 биржах, за сутки биткоин подорожал на 2,33% — до 49 915 долларов.

📰 Один из лидеров рынка агрегаторов такси – «Ситимобил» – запустил свой первый финтех-продукт: таксопарки-партнеры смогут получать финансирование на короткий срок, пишут «Ведомости» . Финансирование происходит посредством факторинга – деньги предоставит компания Smartfact под отсрочку платежа с процентом, получить деньги таксопарк сможет на срок от одного до десяти месяцев под 6–8%. Минимальная сумма – 300 тыс. рублей, максимальная – 50 млн рублей, размер средств и срок финансирования будут зависеть от результатов анализа скоринговой модели, влияние на которую будут оказывать срок работы таксопарка с агрегатором, количество работающих на линии машин, поездок, оценка таксопарка водителями, доля машин в лизинге. По мнению экспертов, с точки зрения рисков бизнес таксопарков для банков не является прозрачным: с одной стороны, выручка зависит целиком от агрегаторов, с другой – почти все оборотные средства идут на выплаты водителям с большим лагом по времени поступления заработанных денег.

📰 С начала года цены на АЗС выросли на 5,9%, а инфляция составила 4,48%, пишет «Российская газета» со ссылкой на данные Росстата, уточняя, что за это время средние розничные цены на бензин выросли почти на 3 рубля. Это не рекорд подорожания, но с конца 2018 года столь сильного роста не было. Причем оптовые цены, дойдя до максимума в начале августа, сейчас немного снизились, а в рознице подорожание продолжается. В Минэнерго и Минфине пояснили, что сейчас вопрос о корректировке демпфирующего механизма не рассматривается. Также в пресс-службе Минэнерго отметили, что демпфер сдерживает оптовые цены, что позволяет сохранять доходность в розничном сегменте рынка и не позволяет ценам на АЗС расти темпами, превышающими инфляцию. Экономические показатели демонстрируют эффективность демпфера, считают в Минэнерго, поэтому речь о его отмене пока тоже не идет. По данным экспертов, по состоянию на 20 августа чистая маржа торговли АИ-92 на АЗС составляет минус 2,5 рубля за литр, АИ-95 — минус 1,2 рубля, а дизельного топлива — минус 0,1 рубля за литр. Причина кроется в высоких оптовых ценах, от которых напрямую зависят цены закупки топлива АЗС для продажи автолюбителям.

📰 Госструктуры начинают переходить на полностью российский сервис видео-конференц-связи, который разработала TrueConf на процессорах «Байкал Электроникс» и программном обеспечении Astra Linux, пишет «Коммерсант» . В числе заинтересованных — Росгвардия и «Ростелеком». Стоимость новых комплексов не раскрывается, цена устройств, работающих на процессорах Intel, начиналась от 89 тыс. рублей. С 2022 года Минпромторг планирует наложить запрет на иностранное оборудование, в том числе в системах видео-конференц-связи. Для этого разработан законопроект, по которому камеры могут попасть под ограничение «второй лишний», а также для госзакупок, уточнили в министерстве. Эксперты отмечают, что спрос на решение будет стимулировать политика импортозамещения, но из-за дефицита комплектующих отечественные комплексы могут подорожать. По их мнению, TrueConf выбрала удачный момент для запуска сервиса, так как, во-первых, продолжает расти спрос на ВКС, а во-вторых, устаревает парк установленных ранее устройств.

📰 Глава «Роснефти» Игорь Сечин предлагает Владимиру Путину добиться от ЕС признания обращающихся в РФ квот на выбросы СО2, чтобы снизить негативные эффекты от вводимого в Европе углеродного налога, пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо топ-менеджера президенту. Речь идет о внедрении в РФ добровольной системы учета выбросов, чтобы российские экспортеры, которые столкнутся с трансграничным углеродным регулированием ЕС (ТУР), могли учитывать это при уплате этого налога. Сейчас ТУР не предполагает возможности зачетов. ЕС собирается ввести налог с 2026 года: его размер будет зависеть от выбросов СО2 при производстве ввозимого товара и цены на СО2 в ЕС. Поначалу налог коснется металлов, удобрений, электроэнергии и цемента, но в будущем может затронуть и нефтепродукты, крупнейшим экспортером которых из РФ выступает «Роснефть». При этом «Роснефть» видит большой потенциал проектов по декарбонизации, в том числе закачки СО2 в пласт. Для них компания просит налоговые стимулы и дешевое финансирование.

📰 Минпромторг планирует ввести обязательную маркировку электронно-компонентной базы (ЭКБ) и комплектующих для ее производителей и импортеров, пишет «Коммерсант» . По данных трех источников, до конца года планируется определить номенклатуру ЭКБ, которую необходимо будет маркировать, и протестировать работу информсистемы контроля оборота радиоэлектронной продукции. Ее оператором выступит Центр развития перспективных технологий. Предполагается, что вслед за маркировкой власти введут утилизационный сбор для отдельных видов продукции. Участники рынка считают более логичным вводить меру в отношении не ЭКБ, а конечных устройств, опасаясь роста цен и сроков поставок. Также, по их мнению, можно маркировать только иностранную продукцию или устройства дороже определенной стоимости. Предполагается, что система прослеживания повысит собираемость налогов, снизит коррупционные риски и риски контрафакта, признают в Ассоциации разработчиков и производителей электроники. Но, подчеркивают там, если требование распространят на всю номенклатуру устройств, которая исчисляется сотнями тысяч, это грозит производственными проблемами.



📰 Котировки палладия обновили пятимесячный минимум, пишет «Коммерсант» , уточняя, что стоимость металла приближалась к 2 275 долларов за тройскую унцию, потеряв за пять дней более 14%. Столь резкого падения не наблюдалось с начала марта 2020 года. Тогда на фоне глобального распространения коронавируса, опасений рецессии мировой экономики и дефицита долларовой ликвидности международные инвесторы распродавали все ликвидные активы. Интерес к палладию упал на фоне готовности ФРС США объявить о сокращении программы выкупа активов до конца года и сохраняющегося дефицита полупроводников. Но аналитики допускают восстановление цен на металл к уровню 2 400 долларов в IV квартале. Кроме того, по мнению экспертов, аномальное поведение палладия связано со структурой спроса на металл. По данным Johnson Matthey, около 90% мирового потребления палладия приходится на автомобильную промышленность, он используется в качестве катализатора для снижения выбросов в двигателях внутреннего сгорания. Спрос на такие двигатели продолжает расти на фоне ужесточения экологических норм во всем мире.