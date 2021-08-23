Платежный сервис PayPal на этой неделе запускает для клиентов в Великобритании возможность покупки, хранения и продажи биткоинов и ряда других криптовалют, говорится в пресс-релизе компании. Компания впервые расширила этот сервис за пределы США. Там он доступен клиентам с октября 2020 года.

Компания отмечает, что клиенты могут выбирать из четырех криптовалют – биткоин, Ethereum, Litecoin и Bitcoin Cash. Получив доступ к своей учетной записи PayPal через веб-сайт или мобильное приложение, клиенты могут просматривать цены на криптовалюту в реальном времени, получать доступ к образовательному контенту, который поможет ответить на частые вопросы, и больше узнать о криптовалютах.

Как подчеркивает компания, услуга обеспечивает «безопасный и ответственный» доступ к криптовалюте и дает клиентам возможность изучить преимущества и риски, прежде чем совершать операции.

В марте текущего года PayPal запустил функцию оплаты покупок криптовалютой, которая конвертируется в традиционную валюту без дополнительных сборов и комиссий.