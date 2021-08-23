Хоум Кредит Банк запустил акцию, приуроченную к началу нового учебного года, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Клиенты с картой «Свобода» получат три месяца рассрочки на все покупки в категориях «Детские товары», «Одежда и обувь» и «Цветы».

Принять участие в акции можно с 23 августа по 5 сентября 2021 года. Чтобы стать ее участником, достаточно оплачивать покупки картой «Свобода» в любых магазинах этих категорий в указанный период. Платежи разобьются на три равные части и будут отображаться в мобильном приложении «Хоум Кредит».

Также картой «Свобода» можно оплачивать покупки в магазинах-партнерах и получать рассрочку до 12 месяцев. Сейчас с картой сотрудничают больше 130 тыс. магазинов в разных категориях: «электроника», «мебель», «ювелирные украшения» и многие другие.