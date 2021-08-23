🔹 В СБП появилась возможность вернуть ошибочный платеж. В Системе быстрых платежей в августе появился аналог чарджбэка — механизма взаимодействия между банками, позволяющего вернуть ошибочный или мошеннический перевод. Сервис эксплуатируют уже 130 банков, среди них ВТБ, ПСБ, МКБ, Райффайзенбанк и Росбанк.

🔹 Сбережения на валютных счетах в банках достигли максимума за четыре года. В январе — июле 2021 года сбережения граждан на валютных счетах в банках выросли на 17,6% до 35,6 млрд долларов на 1 августа, это самый большой прирост с 2017 года. Россияне переводят валюту со вкладов на текущие счета в банках, следует из статистики ЦБ. За весь 2020 год приток по этой статье баланса составил 8,3 млрд долларов.

🔹 Стоимость авиабилетов по России снизилась на 30%. Средняя стоимость билетов по России в одну сторону с вылетом в сентябре — декабре упала на 13—17% к 2019 году, а билеты «туда-обратно» стали на 30% дешевле по сравнению с 2020 годом. Так, средняя стоимость авиабилета по России в экономклассе в сентябре — декабре составляет 7,5 тыс. рублей.

🔹 Fingram: как молодой семье получить субсидию на жилье. Молодые семьи, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, в 2021 году могут получить финансовую поддержку от государства в рамках специальной программы. О том, как получить такую помощь, — в новом выпуске Fingram.

🔹 Дефицит мигрантов привел к росту зарплат разнорабочих. В первом полугодии 2021 года спрос на разнорабочих увеличился, но дефицит работников-мигрантов, возникший с началом пандемии, до сих пор сохраняется. По данным HeadHunter, желаемая зарплата среди низкоквалифицированных сотрудников в среднем увеличилась на 15%.