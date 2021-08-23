Альфа-Банк совместно с Московским музеем современного искусства запускает образовательную программу об искусстве для клиентов из сегмента среднего бизнеса. Об этом в понедельник, 23 августа, объявили в кредитной организации.

Проектом предусмотрен цикл из десяти лекций о современном искусстве и смежных областях: театре, дизайне, моде, музыке и кино. Как уточняется, программа подходит для слушателей любого уровня подготовки.

«Лекторами выступят известные кураторы, историки искусства и художественные критики: Александра Старусева-Першеева, Ксения Голубович, Анна Титовец, Ирина Сироткина, Антон Хитров, Ярослав Тимофеев и Илектра Канестри, — говорится в релизе. — Специалисты не только помогут разобраться в культурных событиях прошлого, но и обратят внимание на новые тренды в мире искусства; расскажут, что такое media и science art; предложат с критической точки зрения посмотреть на классический и современный театр, музыку и кино».



В сообщении Альфа-Банка указано, что программа стартует 15 сентября, при этом далее по тексту говорится, что «лекции будут проходить с августа по декабрь на платформе Webinar.ru. Они доступны для всех клиентов среднего бизнеса Альфа-Банка по всей России».