Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило банку «Урал ФД» рейтинг кредитоспособности на уровне «ruBBB-» с «негативным» прогнозом и отозвало его в связи с отказом банка от актуализации рейтинга, говорится в релизе агентства.

«Рейтинг банка обусловлен консервативной оценкой рыночных позиций, адекватной позицией по капиталу при волатильных показателях рентабельности, удовлетворительным качеством активов, адекватной ликвидной позицией и удовлетворительной оценкой качества корпоративного управления», — сказано в сообщении.

Банк «Урал ФД» специализируется на кредитовании физических лиц, комплексном обслуживании юридических лиц и операциях на рынке ценных бумаг. Головной офис банка расположен в Перми, сеть продаж представлена 17 обособленными офисами на территории Пермского края, а также тремя кредитно-кассовыми офисами в Москве, Екатеринбурге и Новосибирске.

По данным аналитиков, консервативная оценка рыночных позиций отражает незначительные конкурентные позиции банка на российском банковском рынке на фоне высокой концентрации бизнеса в домашнем регионе (по состоянию на 1 мая 2021 года на Пермский край приходилось около 84% кредитного портфеля юридических лиц, ИП и физлиц, а также 77% привлеченных средств).

За период с 1 июля 2020 года по 1 июля 2021 года банк значимо усилил позицию по капиталу (на 1 июля 2021 года Н1.0 составил 16,4%, Н1.2 был равен 13,2% против 12,8% и 10,1% соответственно годом ранее) и буферу абсорбции убытков по нормативу Н1.0 (12,7% подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств на 1 июля 2021 года против 8,5% годом ранее). Данные изменения обусловлены в основном сжатием кредитного и гарантийного портфелей.