Локо-Банк за первое полугодие 2021 года получил чистую прибыль в размере 0,8 млрд рублей в соответствии с МСФО, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

В сообщении приведены основные показатели Локо-Банка за шесть месяцев 2021 года. В частности, чистый процентный доход вырос на 19,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 3,3 млрд рублей. Чистый комиссионный доход повысился на 17,2% по сравнению с первым полугодием 2020 года, до 1,1 млрд рублей. Операционный доход составил 4 млрд рублей.

Активы банка составили 153 млрд рублей. Совокупный кредитный портфель, за вычетом оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, вырос на 11,5% и составил 53,1 млрд рублей. Объем средств на счетах клиентов увеличился на 1,7% и составили 76,5 млрд рублей. Собственные средства банка составили 21,4 млрд рублей.

Коэффициент достаточности капитала по стандартам «Базеля» увеличился на 1,6 процентного пункта и составил 23,8%. Рентабельность капитала — 7,6%. Показатель операционной эффективности — 49,4%. Показатель стоимости риска ­— 4,1%.