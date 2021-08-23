Платежная система Visa сообщила, что 18 августа купила NFT-токен CryproPunk 7610 за 150 тыс. долларов. Как передает в понедельник, 23 августа, РБК , компания воспользовалась услугами первого в США криптовалютного банка федерального уровня Anchorage. Visa не взаимодействовала с Ethereum для покупки токена, а провела сделку при помощи фиатной валюты. Хранением CryptoPunk 7610 также занимается Anchorage.

Коллекция NFT CryptoPunks была запущена в 2017 году компанией Lava Labs. В нее входит 10 тыс. изображений, каждое из которых уникально. В интервью The Block глава криптовалютного направления Visa Кай Шеффилд назвал CryptoPunks первооткрывателями технологии и волны коммерческого применения NFT.

Visa сообщила о высоком интересе к NFT со стороны продавцов и брендов. Компания отметила, что создает инструменты для их участия в новой сфере. Также платежная система опубликовала отчет о сфере невзаимозаменяемых токенов.

В марте Visa стала первой из крупных платежных систем, которая начала проводить трансакции в криптовалюте. Компания перевела стейблкоин USDC с использованием блокчейна Ethereum.



Также в начале 2021 года платежный гигант анонсировал выпуск собственной системы (API) для покупки криптовалют, которая будет интегрирована с банками. Запуск продукта запланирован на конец года. Биткоин и другие криптовалюты в интересах клиентов Visa будет хранить депозитарий Anchorage.