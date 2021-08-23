Абсолют Банк расширил функционал мобильного приложения «Абсолют Mobile». Как уточняется в сообщении кредитной организации, добавлена новая опция быстрой интеграции банковской карты в электронный кошелек Google Pay.

До этого банковскую карту можно было привязать к электронному кошельку только через приложение Google Pay в мобильном устройстве. «Новый вариант будет удобен большему количеству клиентов, пользующихся банковским приложением», — подчеркивается в релизе.



Чтобы подключиться к платежному сервису Google, нужно зайти в мобильное приложение «Абсолют Mobile», выбрать нужную карту в разделе «Финансы» и далее следовать инструкциям на экране. С подключенным Google Pay можно оплачивать товары и услуги смартфоном. Достаточно разблокировать экран, поднести телефон к терминалу оплаты и подождать, когда появится галочка.