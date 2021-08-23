Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочный кредитный рейтинг банка «Ренессанс Кредит» до «В+» с «В» со «стабильным» прогнозом, говорится в пресс-релизе агентства.

Объясняя повышение рейтинга, аналитики S&P Global Ratings напоминают, что Центробанк РФ принял решение об увеличении макропруденциальных надбавок к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам с высокой процентной ставкой и кредитам, предоставляемым заемщикам с высокой долговой нагрузкой, с 1 октября 2021 года.

«По нашим оценкам, эти изменения обусловят для «Ренессанс Кредита» необходимость поддерживать более значительные запасы капитала, в результате чего коэффициент капитала, скорректированного с учетом рисков (risk-adjusted capital — RAC), будет устойчиво превышать 10% в ближайшие два года. В связи с этим мы повышаем долгосрочный кредитный рейтинг «Ренессанс Кредита» до «B+» и подтверждаем его краткосрочный кредитный рейтинг на уровне «В», — отмечается в комментарии.

По мнению экспертов S&P, «Ренессанс Кредит» будет поддерживать высокие показатели капитализации и стабильное качество активов в ближайшие 12—18 месяцев, при этом потери по кредитам и уровень задолженности по выплатам будут как минимум соответствовать показателям других розничных российских банков.

Аналитики прогнозируют постепенный переход банка к обслуживанию клиентов с более высоким кредитным качеством.

«Ренессанс Кредит» нацелен на переход к использованию цифровых каналов и обслуживание клиентов с более высокой кредитоспособностью за счет увеличения доли трансакционного бизнеса и сокращения доли традиционного POS-кредитования. Мы считаем, что реализация этих изменений, скорее всего, будет постепенной, учитывая сильные позиции конкурентов в целевых сегментах рынка. Как следствие, несмотря на то, что стоимость риска для банка, вероятно, останется низкой в 2021—2022 годах, мы ожидаем, что этот показатель постепенно вернется к уровню 7—7,5%, что сопоставимо со средним значением за последние четыре года», — пишут аналитики.

В S&P предупредили, что могут понизить рейтинги «Ренессанс Кредита» в ближайшие 12—18 месяцев, если быстрый рост кредитования или ухудшение практики управления рисками приведут к значительному ухудшению качества ключевых активов банка, а объем потерь по кредитам существенно превысит ожидаемый аналитиками агентства уровень и показатели сопоставимых банков.

«Кроме того, мы можем предпринять негативное рейтинговое действие в случае ухудшения капитализации банка, при котором рассчитываемый нами коэффициент RAC снизится до уровня менее 10%, например, в результате высоких темпов роста, увеличения потерь по кредитам, изменения политики в отношении капитализации или снижения регулятивных требований», — говорится в комментарии.