Фора-Банк расширил сеть сервиса «Миг» по отправке денежных переводов в Армению по номеру мобильного телефона, следует из сообщения кредитной организации. Новым партнером стал Ардшинбанк, который, как отмечают в Фора-Банке, «имеет самую разветвленную филиальную сеть в Армении — 60 филиалов в Ереване и регионах».

«Отправить перевод можно в любое время, в любом месте, зная только номер мобильного телефона получателя. Для перевода необходимо оформить любую карту Фора-Банка — заказать с бесплатной доставкой на сайте и в мобильном приложении — или за пять минут оформить мгновенную бесплатную карту «Миг» с кэшбэком в любом офисе», — поясняется в релизе.

Минимальная сумма перевода составляет 100 рублей, максимальная — 500 тыс. рублей, в месяц можно отправить до 500 тыс. рублей. Комиссия за перевод составляет 1% от суммы, но не менее 100 рублей и не больше 3 тыс. рублей.

Как уточняет заместитель председателя правления Фора-Банка Дмитрий Орлов, клиенты Фора-Банка могут бесплатно пополнить карту для совершения переводов «несколькими способами: через Систему быстрых платежей с карт любых российских банков, с карты на карту в приложении Фора-Банка или наличными более чем в 100 тысячах точек по всей России».

По словам менеджера проектов Ардшинбанка Тиграна Шагиняна, получателю перевода нужно открыть счет в Ардшинбанке — текущий или карточный, а отправителю — знать номер мобильного телефона, привязанный к этому счету. «Зачисление средств <...> производится за пару секунд на счет нашего клиента в драмах», — указывает директор розничного бизнеса Ардшинбанка Артак Хачатрян.



Согласно информации на сайте Фора-Банка, сервис денежных переводов в Армению «Миг» также сотрудничает с АйДи Банком и Эвокабанком.