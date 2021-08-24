За год частные инвесторы вложили в акции зарубежных компаний, представленных на Московской бирже, 26,5 млрд рублей, пишут «Известия» . Об этом рассказали в пресс-службе биржи, запустившей торги такими бумагами в августе 2020-го. Операции с ними с момента начала торгов совершили более 211 тыс. человек, среднедневной объем торгов иностранными акциями в 2021 году составил 3,5 млрд рублей против прошлогодних 0,9 млрд. Лидерами среди иностранных бумаг по объему торгов с момента их запуска стали Virgin Galactic, Moderna, Tesla, Alibaba, Baidu, AMD Inc., NVIDIA, Apple и др.

В ближайшее время планируется реализовать торги иностранными акциями в валюте, отметил директор департамента рынка акций Московской биржи Борис Блохин. По его словам, к концу года количество ценных бумаг на Мосбирже планируется увеличить до 500, а в 2022-м довести до 1 тыс.

За последний год оборот по таким бумагам, торгующимся на Мосбирже, вырос более чем в десять раз с учетом эффекта низкой базы, отметили в «Сбере», добавив, что большинство инвесторов предпочитают все же российские активы. В «Газпромбанк Инвестиции» сказали, что доля таких бумаг в общем клиентском портфеле составляет 8%, валюты — 17%. Остальная часть приходится на финансовые инструменты РФ. Доля зарубежных акций, которые клиенты «Финама» покупают на Мосбирже, составляет порядка 5%, на Санкт-Петербургскую приходится порядка 15% активов.

На Санкт-Петербургской бирже объем торгов иностранными бумагами по итогам июля этого года составил 31,4 млрд долларов, что на 112% больше аналогичного периода 2020-го. На указанный период там зарегистрировано 12,93 млн клиентских счетов против прошлогодних 4,98 млн. Сделки заключались с примерно 1,57 тыс. бумаг зарубежных эмитентов, среди которых лидируют Alibaba, Tesla, Virgin Galactic, Apple.

Главные плюсы инвестиций в иностранные активы — возможность сформировать портфель, хорошо диверсифицированный не только по географическому признаку, но и по отраслям мировой экономики, отметил старший аналитик «МКБ Инвестиции» Антон Старцев. По словам аналитика «Фридом Финанс» Евгения Миронюка, несмотря на все проблемы американской экономики, доллар — наиболее стабильная в долгосрочном плане валюта. Учитывая, что 30–35% товарооборота в России приходится на прямой импорт, логично такую долю сберегать в иностранной валюте, считает управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий. Основной минус для широкого круга инвесторов — недостаточно обширное покрытие иностранных эмитентов в части аналитики и новостного потока на русском языке, уверен Старцев. Миронюк в качестве минуса выделил уплату НДФЛ с учетом валютной переоценки и особенности декларирования дивидендов от владения иностранными акциями.