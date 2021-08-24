📰 Захват «Талибаном» (запрещенная в России террористическая организация) власти в Афганистане может угрожать стабильности доллара, пишут «Известия» со ссылкой на предупреждение одного из ведущих американских инвестбанков Goldman Sachs. Процессы, происходящие в мировой финансовой системе, в частности усиление роли евро и юаня, уже начали подрывать главенствующую роль американской валюты. А «афганский» фактор рискует стать катализатором дальнейших процессов дедолларизации, считает главный экономист банка Goldman Sachs и экс-министр финансов Великобритании Джим О'Нил. О том, что доллар рискует уже в скором времени утратить статус мировой резервной валюты, предупреждали и эксперты JPMorgan Chase. Нынешнее привилегированное положение доллар обрел благодаря мощи американской экономики, однако сейчас основной драйвер экономического роста смещается в сторону Азии. В эпицентре — Китай, за 70 лет увеличивший долю в мировом ВВП в четыре раза, почти до 20% (у США — 24%). Однако некоторые эксперты уверены, что ситуация в Афганистане не отразится на валюте: доллар США, как и некоторые другие «защитные валюты», например швейцарский франк, являются активами, которые растут в цене вместе с ростом рисков в мире.

📰 В России предлагают снизить официальный предел показателя светопропускающей способности тонировочной пленки на передних боковых стеклах до уровня 50%, пишут «Известия» , уточняя, что такое обращение в адрес вице-премьера правительства Марата Хуснуллина, а также глав МВД и Минтранса направил председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов. По его словам, сделать это его побудили несправедливые штрафы в отношении автолюбителей, а также жаркие погодные условия, спастись от которых помогают темные стекла. Во фракциях отнеслись к инициативе по-разному. Некоторые парламентарии жаркую погоду проблемой не считают, отмечая, что этот ГОСТ принимался в целях безопасности, а также борьбы с терроризмом. Но в целом согласны, что тему можно обсуждать. А эксперты считают предложение заслуживающим поддержки: по их словам, сегодня новые машины продаются с тонировкой, которая может на несколько процентов отличаться от требующейся по закону. Поэтому автовладельцам, купившим такие авто, сразу же приходится менять стекла.

📰 Стоимость биткойна после четырехмесячного перерыва закрепилась выше уровня 50 тыс. долларов, пишет «Коммерсант» . По данным Reuters, цена биткойна в ходе торгов 23 августа достигала 50,53 тыс. долларов, максимума с 15 мая. Это на 4,4% выше значений закрытия предыдущего дня. К 17:40 курс стабилизировался на 50,29 тыс. долларов. За месяц стоимость биткойна увеличилась почти на 70%, причем только за последние пять дней рост превысил 12%. Общий рост криптовалют поддерживает заявление крупнейшей платежной системы PayPal о допуске британцев к операциям с ними, а также успешное обновление сети Ethereum. Эксперты полагают, что курс биткойна продолжит рост и в ближайшие месяцы может достичь 70–75 тыс. долларов. Однако, по данным Binance Futures, несмотря на ралли биткойна, индекс доминирования BTC, который измеряет рыночную стоимость биткойна по отношению ко всему криптовалютному рынку, упал до 44%. Это стало следствием более сильного роста основных альткойнов, таких как ADA (Cardano), BNB (Binance Coin), DOT (Polkadot) и SOL (Solana). Согласно данным coinmarketcap.com, эти цифровые валюты подорожали за месяц на 90–200%. В итоге суммарная капитализация всех цифровых валют выросла почти на 1 трлн долларов, до 2,16 трлн долларов.

📰 Если цель — улучшить жилищные условия, то оформление ипотеки не нужно откладывать, так как при смягчении денежно-кредитной политики ставки могут снизиться, поделился своим мнением с «Российской газетой» директор департамента розничных рисков банка «Зенит» Александр Шорников. По его мнению, в этом случае клиенту всегда можно рефинансировать кредит на более выгодных условиях. Ставки будут меняться вслед за динамикой стоимости фондирования, процесс цикличный с макроэкономикой, отметил Шорников, уточнив, что розничные ставки кредитования отстают от динамики изменения ключевой ставки на один – три месяца. Эксперт обратил внимание на то, что сейчас ключевая ставка составляет 6,5% годовых, но с учетом сохранения повышенного уровня инфляции в непродовольственном сегменте она может вырасти до 6,75–7% до конца года, что отразится на стоимости кредита. Ипотечные ставки в этом случае к концу года будут варьироваться от 9% до 9,5% годовых, предположил он. Шорников добавил, что при оформлении ипотеки необходимо рассчитать средства из соотношения «платеж и доход» на уровне не выше 50%, а также сохранить деньги на оплату двух взносов.



📰 Туроператоры открыли ранние бронирования по зарубежным направлениям на конец осени и зиму, где в это время наступает «высокий» сезон, пишет «Российская газета» . При этом стоимость отдыха в Египте пока даже ниже, чем летом, рассказали представители туриндустрии. Например, недельные туры в Египет на ноябрь в отель «три звезды» по системе «все включено» сейчас начинаются от 36 тыс. рублей на человека, рассказал представитель TUI. Это дешевле, чем было в августе и сентябре, когда подобные туры стоили около 40 тыс. рублей. В дальнейшем стоимость отдыха будет зависеть от спроса и количества рейсов. По словам представителя компании Tez Tour, с некоторой долей вероятности цены на ноябрь и декабрь могут еще снизиться, так как традиционно этот период отличается сниженным спросом в туризме. Сейчас, например, недельные туры на Мальдивы стоят от 90 тыс. рублей на человека в отель «четыре звезды» с завтраками. Представители туриндустрии отмечают, что цены на пиковые даты, такие как Новый год, в любом случае повысятся.

📰 Автоконцерны могут до конца года не устанавливать на машины в России и других странах ЕАЭС систему экстренного реагирования при авариях (ЭРА-ГЛОНАСС), у производителей которой возник дефицит комплектующих, пишет «Коммерсант» . Такое решение коллегия ЕЭК приняла 17 августа, оно не затронет лишь машины для перевозки опасных грузов и специально предназначенные для детей. В Минпромторге РФ подтвердили информацию, подчеркнув, что нельзя допустить остановку автозаводов и дефицит российских автомобилей в дилерских сетях. Отсутствие системы несет определенные риски, и после решения проблем с поставками автозаводы обяжут ее доустанавливать. Однако эксперты отмечают, что проконтролировать процесс будет сложно. Источники в иностранных концернах опасаются риска дополнительной ответственности, если машина без системы экстренного реагирования попадет в аварию. При этом, по данным источников, серьезные проблемы с поставками оборудования ЭРА-ГЛОНАСС возникли только в августе.

📰 Международный валютный фонд (МВФ) объявил о распределении среди 187 стран специальных прав заимствования (SDR) на 650 млрд долларов и назвал потенциальные способы использовать эти новые резервы, пишет РБК со ссылкой на программный документ МВФ об использовании новых SDR. Страны — участницы МВФ могут использовать SDR, которые достались им в ходе глобальной допэмиссии, для обмена на свободно используемую валюту (доллар, евро, фунт стерлингов, иена, юань), чтобы скорректировать состав своих международных резервов или профинансировать бюджетные расходы. Три страны — Венесуэла, Мьянма и Афганистан — не получили причитающихся им SDR из-за неопределенности с легитимным правительством. России достались SDR примерно на 17,5 млрд долларов. В фонде отметили, что использование ресурсов, включая SDR, для смягчения последствий пандемии COVID-19 может принести существенные выгоды в краткосрочной и долгосрочной перспективе. МВФ указывает, что издержки от обмена SDR могут быть уравновешены доходом от полученных валют. Однако для беднейших стран использование SDR все-таки несет риск потерь, поскольку средняя ставка по SDR за время их существования с 1969 года составила 3,8%.